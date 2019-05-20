В столице воздух прогреется до +24

Скандинавский циклон в столичном регионе не позволит воздуху прогреться выше +24 градусов. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

По данным метеорологов, погодная картина минувших выходных в понедельник не поменяется.

- Осадков в столичном регионе сегодня не ожидается, - рассказала РГ главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова. - Воздух прогреется до +24 градусов, в вечерние часы не ниже +10. Атмосферное давление останется высоким 754 мм рт. ст.

По долгосрочному прогнозу, аналогичная погода продержится до среды, затем постепенно температурный фон понизится, временами возможны дожди.

Кстати, максимально воздух в этот день прогревался в 1897 году, когда столбик термометра достиг +29,7. Наиболее холодным этот день был в 1889 году, когда было зафиксировано - 4,3 градуса.