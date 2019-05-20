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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Каждому - по труду

Восемь тысяч москвичей нашли работу за 100 дней
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Столичный выпуск № 106(7864)
В Москву едут за работой со всей страны и находят ее в среднем за два месяца. Предложений в городском банке вакансий Центра занятости населения - порядка 110 тысяч, из них чуть больше половины - рабочие, остальные - для "белых воротничков". И в то же время в городе - 30,6 тысячи безработных. В этом году правительство Москвы начало модернизацию городской системы занятости населения. О новых подходах к трудоустройству корреспонденту "РГ" рассказала первый замруководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Александра Александрова.

Александра Борисовна, в Москве стабильно самый низкий уровень безработицы в стране. Какая же необходимость что-то менять в ее устройстве?

Александра Александрова: Основная задача изменений - отказ от формального подхода к трудоустройству в пользу адресной работы. Внедряется новая модель службы занятости из трех основных элементов: 56 территориальных служб занятости, которые будут теперь находиться в МФЦ, 4 флагманских центра "Моя работа" и флагманского центра "Моя карьера". Зачем службам перебираться в центры "Мои документы"? Во-первых, многие из них находились в помещениях, неудобных для посетителей. Жаловались москвичи и на очереди, множество лишних бумаг, которые требовали от них лишь для того, чтобы выдать им статус безработного. Большинство же людей реально хотят работать, но сами не могут найти место. Сейчас, когда уже 80% (43 из 53) офисов трудоустройства переехали в МФЦ, горожане убедились, что они могут рассчитывать на конкретную помощь.

Фото: Сергей Мамонтов/ РИА Новости
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Почти как в кадровом агентстве...

Александра Александрова: Верно. Но на мой взгляд, московская служба занятости в самом деле может дать фору современным мировым кадровым и рекрутинговым агентствам. В отличие от них мы готовы еще и каждого обратившегося в МФЦ обучить самой технологии поиска работы.

Этим занимаются сотрудники службы занятости?

Александра Александрова: Да. В офисах "Мои документы" работают наши сотрудники, их 466, прошедших дополнительное обучение, прежде чем занять места в окнах приема граждан. МФЦ просто обязывает работать их по-другому, ведь там специалисты быстро отвечают на самые сложные вопросы. От бумаготворчества же мы их освободили. Вместо 24 прежних документов с 47 подписями соискателю нужно заполнить лишь 11. Сократилось и время, необходимое для этого с 50 до 30 минут. Вместо 14 справок в любом МФЦ достаточно получить всего три о том, состоит/не состоит человек на учете, о произведенных социальных выплатах и о страховом стаже.

Мы ушли от бюрократии к реальному построению карьерного сценария человека и его фактическому трудоустройству. В центрах "Моя работа" с расширенным спектром услуг д работают карьерные консультанты - специалисты, которые могут составить план обучения тем, кто долгое время не мог найти работу. Это могут быть не только безработные, но и студенты, женщины, которые планируют выйти из декрета. Им помогают более четко определить свои интересы, пройти тренинги для развития личностных качеств, повышения мотивации. Нередко в итоге эти люди не просто находят работу, но и открывают собственное дело.

Фото: AP/Koji Sasahara
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Первый флагманский офис "Моя работа" открылся на улице Щепкина, 38/1. В планах города еще четыре. Чем они могут быть еще полезны москвичам?

Александра Александрова: Каждый нуждающийся там может записаться на семинары и тренинги по развитию личных качеств. Все мировые исследования показывают - 80% стабильного успеха человека в работе зависит от универсальных качеств личности. Это способность убеждать, умение продемонстрировать свой опыт, самодисциплина, самоуважение... Зачастую именно этих навыков недостает тем, кто к нам приходит. Женщины с детьми теряются, когда слышат от работодателя вопрос вроде такого: "Вы оставите работу, если детишки заболеют?". Наши специалисты готовы детально проанализировать любую ситуацию, касающуюся не только трудоустройства, но и отношений с начальством. Например, пользуется успехом тренинг "Как вести переговоры о зарплате". Всего за месяц на наших занятиях побывали более 1500 москвичей.

Через службу занятости москвичи по-прежнему могут повысить и квалификацию и даже получить новую специальность, пройдя обучение. Список предлагаемых профессий мы расширили, добавив в востребованные сейчас на рынке специальности программиста, аналитика данных, разработчика мобильных приложений.

А вакансии есть?

Александра Александрова: Вакансий много - в городском банке их более 110 тысяч. Работу с ежемесячной зарплатой от 40 до 50 тысяч рублей здесь может найти каждый за два-три месяца. В столице самый низкий уровень безработицы не только в России, но и в мире.

Фото: iStock
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В апреле правительство Москвы утвердило пилотную программу профессионального обучения лиц предпенсионного возраста. Какие специальности город готов предложить им освоить?

Александра Александрова: Город занялся вопросом продления профессиональной активности людей предпенсионного возраста. Принята программа, в рамках которой пройти обучение для повышения востребованности на рынке труда смогут более 3,6 тыс. москвичей, которым осталось до наступления пенсии не более 5 лет. Часто люди в этом возрасте остаются без работы лишь потому, что пришел новый начальник - моложе их лет на 20. Бывает, что молодой босс раздает коллективу задания через мессенджеры: WhatsApp или Viber, а у нашего клиента кнопочный телефон. В процессе обучения возрастным специалистам помогут освоить технологические новинки, что добавит им уверенности в своих силах. Среди направлений обучения - различные программы 1С, госзакупки, можно получить профессию кассира, водителя погрузчика, электромонтера, кладовщика. Первые занятия стартуют в мае. Чтобы стать участником программы нужно самостоятельно обратиться в офисы Центра занятости населения или в Центр "Моя карьера". Для незанятых граждан в период обучения предусмотрена выплата стипендии в размере 11 280 рублей. Участниками программы могут стать и работающие. Обучение будет проводиться на базе ведущих организаций, включая колледжи Москвы, АНО Техноград и др.

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