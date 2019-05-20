Из-за мощного циклона остались без света 25 муниципалитетов Приморья

Энергетики Приморского края восстанавливают электроснабжение 25 населенных пунктов Приморья, которые остались без электроснабжения из-за ливней и штормового ветра, вызванных мощным циклоном, прошедшим в крае. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Объявленное накануне штормовое предупреждение подтвердилось на все сто процентов. Главный удар стихии пришелся на прибрежные и центральные районы региона. Там шел сильный дождь, сопровождаемый порывами ветра до 27 метров в секунду. Света нет в Надеждинском, Партизанском, Шкотовском, Лазовском районах, в городе Фокино и на территории Уссурийского городского округа.

По сообщению пресс-службы УМВД по краю, во Владивостоке произошло 14 автомобильных аварий, в которых пострадал один человек. Плохая видимость из-за сильного тумана наблюдается на автотрассах, в том числе на объездной дороге Седанка - Патрокл - остров Русский в пригороде дальневосточной столицы.

Как сообщает пресс-служба мэрии Владивостока, в краевом центре повалено 24 дерева. В ликвидации последствий стихии задействовано более 50 единиц спецтехники.

Между тем, по прогнозу главы Примгидромета Бориса Кубая, остаточные явления от циклона в виде дождей продлятся два-три дня. Затем не исключено повторение проливного дождя 27 мая.