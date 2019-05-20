Камчатские ученые попали в пепловую бурю у вулкана Шивелуч

Вулканологи Ключевской станции Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН планировали подняться на высоту около 900 метров и провести стереосъемку купола вулкана Шивелуч. Но пока они добирались до места, погода испортилась, поднялся ветер, и началась настоящая пепловая буря.

- Мы развернулись и уехали, начали делать другую работу внизу. Разбивать другие точки для съемки. Вечером вернулись обратно на станцию, - рассказал корреспонденту "РГ" руководитель Ключевской станции Юрий Демянчук.

По его словам, активность Шивелуча с 30 декабря 2018 года повысилась до больших значений. На вулкане постоянно происходят обвалы и пепловые выбросы. Ученый отметил, что сейчас активность исполина ниже, чем была в феврале-марте, когда лавины шли непрерывно. Но все же обвалы происходят, а ночью можно наблюдать, как раскаленные лавины скатываются к подножью.

- Состояние вулкана такое, что можно ожидать сильного извержения, подобного тем, что были в 2005 и 2010 годах, с разрушением постройки купола и схождением очень больших пирокластических потоков. Но настолько мощного извержения может и не быть. Все зависит от интенсивности нарастания давления в очаге, движения тектонических плит, - рассказал Юрий Демянчук.

Посещение вулкана сейчас категорически запрещено. В случае сильного взрыва и выхода пирокластического потока спастись на его склоне будет практически невозможно. Скорость движения потока достигает 100 и более километров в час. В 2005 году поток прошел на расстояние 25 километров от купола и покрыл громадные площади, уничтожив на них все живое.

Поэтому вулканологи сейчас проводят работы дистанционно, с расстояния 20 километров. На семь-восемь километров ученые приближаются, предварительно изучив сейсмическую обстановку. Если сейсмоактивность низкая и не нарастает, проведение исследований на таком расстоянии возможно.