Медведев включил в ТОР "Курилы" новые территории

Территория опережающего развития "Курилы" будет расширена. В результате, ожидает премьер-министр Дмитрий Медведев, на островах должна появиться нормальная туристическая инфраструктура.

"Курилы - место такое интересное. Там абсолютно не было никаких туристических возможностей, никаких отелей еще совсем недавно, - заметил председатель правительства на совещании со своими заместителями. - Я надеюсь, что изменения в правилах деятельности ТОР Курилы приведет к созданию нормальной туристической инфраструктуры, в которой заинтересованы, и граждане Российской Федерации, и иностранцы, которые посещают эти интересные острова, принадлежащие нашей стране".

Медведев сообщил, что подписал документ, которым к ТОР присоединяются новые участки.

Вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев напомнил, что территория опережающего развития создавалась для реализации инвестиционного проекта "Рыбокомбинат "Островной". Инвестиции в проект должны составить 5,6 миллиарда рублей, 700 миллионов уже вложено. Инвестор вкладывается в строительство транспортной и инженерной инфраструктуры. Работа над проектом завершится до 2023 года. В результате будет запущен консервный и рыбоперерабатывающий заводы, холодильник мощностью 15 тысяч тонн.

Новые земли для ТОР необходимы под четыре новых инвестпроекта. Это еще один рыбокомбинат, судоремонтный завод, строительная компания и комплекс туристических объектов. На острова Шикотан и Парамушир придут 6 миллиардов рублей инвестиций, новые предприятия наймут 240 работников, а налоги за 10 лет превысят 800 миллионов рублей.