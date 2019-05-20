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20.05.2019 09:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Камчатке студент купил автомат АК-74 для игры в страйкбол

Текст: Анна Бондаренко

Следственное управление СК РФ по Камчатскому краю возбудило уголовное дело, фигурантом которого стал 17-летний студент одного из техникумов Петропавловска-Камчатского. Его подозревают в незаконном приобретении огнестрельного оружия и боеприпасов.

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Как сообщает пресс-служба ведомства, по версии следствия, молодой человек, увлекающийся страйкболом, в марте 2018 года купил автомат АК-74, а также патроны к нему. Все это он хранил в колясочной в доме, где жил, заброшенном гараже, а также у себя в квартире. Обнаружили и изъяли оружие и патроны в апреле 2019 года сотрудники УФСБ России по Камчатскому краю. Проведенная экспертиза показала, что и автомат, и боеприпасы пригодны к стрельбе. Молодой человек рассказал, что приобрел АК-74 для того, чтобы переделать его для игры в страйкбол.

В настоящее время следствие устанавливает всех обстоятельства произошедшего, отмечает ведомство.

К слову, санкция по статье 222 УК РФ "Незаконные приобретение и хранение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов", по которой возбуждено дело, предусматривает до четырех лет лишения свободы.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край Петропавловск-Камчатский
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