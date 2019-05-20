Роспотребнадзор: Эпидемии заболеваний из-за укусов клещей нет

Эпидемии болезней, которые передаются при укусе клещей, в России нет. Об этом со ссылкой на Роспотребнадзор сообщает ОТР.

По данным на 20 мая, число пострадавших от укусов клещей по стране не превышает средних значений, если же говорить о болезнях, которые передают вредные насекомые, то случаи заражения бореллиозом и энцефалитом пока единичны.

Тем временем, в большинстве регионов страны начали обрабатывать парки и скверы специальными средствами против насекомых. Параллельно медики ведут прививочную кампанию: с начала года прививками воспользовались свыше двух миллионов россиян.