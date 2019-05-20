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20.05.2019 15:15
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

СК: Найденные в Приамурье останки принадлежали жертвам репрессий

Текст: Денис Передельский

Следственные органы Амурской области завершили расследование уголовного дела, возбужденного по факту обнаружения на частном подворье массового человеческого захоронения.

Речь идет об уголовном деле, возбужденном в 2018 году. Оно было заведено сотрудниками следственного управления Следственного комитета РФ по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц).

Фото: Михаил Воскресенский/ТАСС
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По данным ведомства, 20 октября и 1 ноября 2018 года житель Благовещенска обнаружил на своем участке скелетированные останки более 20 человек, в том числе семь черепов с, предположительно, пулевыми отверстиями.

Были проведены судебно-медицинские экспертизы. Как сообщает "Интерфакс", расследование данного уголовного дела завершено.

"На основе собранных доказательств и проведенных расследований установлено, что обнаруженные фрагменты принадлежат людям эпохи 1927-1939 годов, осужденным и приговоренным представителями действовавших в тот период времени внесудебных органов к смертной казни через расстрел", - сообщил представитель регионального СУ СК РФ Алексей Лубинский.

Эксперты определили, что останки и обувь пролежали в земле не менее 80 лет. Отверстия в черепах оказались пулевыми. Следствие также установило, что тела расстрелянных людей были сброшены в овраг, а затем засыпаны землей.

Отсутствие в захоронении ремней, шнурков и металлических предметов, по мнению следствия, тоже указывает на то, что погибшие были заключенными.

Вопрос о перезахоронении останков будут решать органы местного самоуправления.

Общество История Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Столица ДФО Амурская область
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