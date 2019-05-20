В Бурятии произошел взрыв на складе газовых баллонов

В Улан-Удэ от взрывов нескольких газовых баллонов начался пожар в пункте обмена баллонов и на крыше СТО, сообщается на сайте ГУ МЧС по Республике Бурятия.

Прибывшие через четыре минуты огнеборцы присвоили пожару повышенный ранг сложности. Существовала угроза повторных взрывов баллонов, а также перехода огня на стоящие рядом жилые строения.

- Здание обшито металлосайдингом. Огонь быстро распространялся по пустотам и за считанные минуты охватил большую часть кровли. Нам пришлось вскрывать крышу здания, а уже после полностью тушить горящие материалы, - рассказал начальник дежурной смены службы пожаротушения майор внутренней службы Владимир Похолков.

Огонь был ликвидирован через полтора часа. Полностью сгорел пункт обмена газовых баллонов, повреждена кровля СТО на площади 250 квадратных метров.

С огнем боролись 27 пожарных и семь единиц техники.