В ДТП с грузовиком в Магаданской области погибли два человека

Фото: Управление ГИБДД УМВД России по Магаданской области
Утром в понедельник в Магаданской области произошла автомобильная авария, в которой погибли два человека, сообщает пресс-служба регионального Управления МВД РФ.
Дорожная авария произошла на 2011 километре федеральной автомобильной дороги "Колыма", ведущей из Якутска в Магадан.
Прибывшие на место сотрудники Госавтоинспекции установили, что водитель автомобиля Nissan Terrano выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с КАМАЗом. Пассажир и водитель и иномарки погибли на месте.
"По факту ДТП проводится проверка", - отмечают в ведомстве.