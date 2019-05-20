В ДТП с грузовиком в Магаданской области погибли два человека

Утром в понедельник в Магаданской области произошла автомобильная авария, в которой погибли два человека, сообщает пресс-служба регионального Управления МВД РФ.

Дорожная авария произошла на 2011 километре федеральной автомобильной дороги "Колыма", ведущей из Якутска в Магадан.

Прибывшие на место сотрудники Госавтоинспекции установили, что водитель автомобиля Nissan Terrano выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с КАМАЗом. Пассажир и водитель и иномарки погибли на месте.

"По факту ДТП проводится проверка", - отмечают в ведомстве.