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20.05.2019 06:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Хабаровске арестовали граждан КНР, похитивших 1,9 млрд долларов

Текст: Дина Непомнящая

Двух организаторов финансовой пирамиды из Китая задержали в хабаровском аэропорту сотрудники транспортной полиции по инициативе отделения НЦБ Интерпола УМВД России по Приморскому краю и в рамках приграничного сотрудничества с МОБ КНР в провинции Хэйлунцзян.

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Руководившие преступным сообществом 41-летний мужчина и 66-летняя женщина находились в розыске. Они обманули 1,5 миллиона своих соотечественников и заработали на финансовых махинациях около 13,4 миллиарда юаней. Согласно действующему курсу, это более 1,9 миллиарда долларов или больше 125 миллиардов рублей.

"Для осуществления противоправной деятельности ими была создана коммерческая организация, которая состояла более чем из 50 000 сотрудников", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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