В Бурятии едва удалось отстоять жилые кварталы от пожара, который мог перекинуться на дома после взрывов газовых баллонов. А в Томской области загорание опилок перекинулось на штабеля пилорамы и пожар мгновенно охватил площадь в 2000 кв. м.

Здесь пришлось тушить сильный пожар, после того как кто-то бросил окурок в кучу опилок на пилораме. При этом, чтобы остановить распространение огня, пришлось задействовать даже пожарный поезд.

А в Прибайкалье непотушенный костер рассматривается в качестве основной версии возникновения природного пожара, который перекинулся на Прибайкальский национальный парк.

Сначала загорелась береговая линия вдоль реки. Довольно быстро из-за сильного ветра огонь перекинулся на другой берег и стал распространяться к поселку Большое Голоустное и к национальному парку. Загорелись постройки на территории местной турбазы, после чего огонь перешел на территорию Прибайкальского лесничества. При этом из-за труднодоступности мест тушение удалось организовать не быстро. Поэтому огонь с начальных 7 гектаров дошел в конце концов до 1 тысячи 250 гектаров.

Когда стали разбираться, то при обследовании береговой линии реки Голоустная было обнаружено кострище, обложенное камнями. Рядом были найдены обгоревшие консервные банки. Охранник турбазы, ставший свидетелем пожара, сообщил, что это были рыбаки, чья рыбалка так дорого обошлась национальному парку. Неплохо порыбачили и не понесли никакого наказания.

То есть во всех случаях приходится говорить о человеческом факторе. Тайгу, к сожалению, продолжают поджигать. Действующие штрафы и меры дисциплинарной ответственности не останавливают нарушителей.

Например, в Бурятии только в этом году пожарами уничтожено свыше 50 тысяч гектаров леса. И это при том, что в республике очень эффективно действуют органы прокуратуры.

В преддверии пожароопасного периода в лесах прокурорами Бурятии проверено формирование планов тушения лесных пожаров.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в республиканской прокуратуре по представлениям прокуроров внесены коррективы в планы тушения 31-го лесничества. Скорректирован сводный план тушения пожаров, к дисциплинарной ответственности привлечено 10 должностных лиц. Благодаря мерам прокурорского реагирования с начала этого года обеспечена оснащенность специализированной техникой пожарно-химических станций 17 лесхозов в том объеме, как это предусмотрено нормативами.

"Принимались меры по фактам неэффективной деятельности органов лесного хозяйства республики по контролю за лесопользованием, при осмотре мест рубок, осуществлении федерального государственного пожарного надзора", - сказали в прокуратуре Бурятии.

Именно после вмешательства прокуроров лесхозы нашли недостающие 134 миллионов рублей, сверстали планы периодичности наземного и авиационного патрулирований. Иначе ситуация с лесными пожарами могла быть еще хуже.

Но даже при таком надзоре в Бурятии продолжают возникать пожары. Только накануне едва удалось избежать перехода огня на жилые дома в Улан-Удэ после взрыва газа на местной технической станции.