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20.05.2019 17:11
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Глава правительства Самарской области покинул пост

Текст: Анна Шепелева (Самара)

В понедельник покинул пост первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Александр Нефедов. Он продолжит работу в качестве советника главы региона, сообщили на сайте госструктуры.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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Трудовой договор с Александром Нефедовым прекращен по его личному заявлению, уточнили в пресс-службе правительства.

С завтрашнего дня обязанности председателя правительства Самарской области будет исполнять первый зампред Виктор Кудряшов.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, вручив Александру Нефедову почетную грамоту Президента РФ за достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросовестную работу, поблагодарил коллегу за то, что он принял предложение стать советником главы региона.

Напомним, Александр Нефедов работал в должности с 2012 года, до этого с 2007 года был первым замом председателя регионального правительства. Ранее в течение 16 лет возглавлял город-спутник Самары Новокуйбышевск.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область
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