Пермяки победили на Студвесне в театральном и творческих направлениях

В Перми завершилась "Российская студенческая весна-2019". Пермская делегация была одной из самых многочисленных на фестивале, что немудрено-все-таки принимающая сторона.

Пять вузов Прикамья представили 24 номера и большую региональную программу. Используя концепцию "актуального искусства", пермяки стали лауреатом второй степени в самом престижном направлении - конкурсе региональных программ. А Гран-при в общекомандном зачете фестиваля уехал в Республику Татарстан.

Как заметил музыкальный продюсер, композитор и член жюри Сергей Харин, с каждым годом студенты становятся все профессиональнее, и уровень фестиваля тоже очень растет.

- На фестивале неоднократно подчеркивалось, что Россия - это страна возможностей, - сказал он. - Так пусть в следующем году каждый регион, особенно там, где нет нефти и газа, привезет нам свою региональную программу.

Представители Прикамья завоевали Гран-при в театральном направлении. Студенческий театр "17-ая скрипка" представлял публике постановку "Далекие близкие" по рассказам Шукшина. Кстати, своим рождением театр Гуманитарного факультета ПНИПУ как раз обязан Студенческой театральной весне. Заявив о себе в 2005 году, творческий коллектив неоднократно становился победителем политеховского, краевого и всероссийского фестиваля "Студенческая весна".

В направлении "Оригинальный жанр" с номером "Преодоление" победителем стала студентка филологического факультета ПГНИУ Валерия Шешукова.

Напомним, наш город впервые принимает такой большой творческий десант: более трех тысяч участников из 75 регионов России. Пермь много лет ждала этого события. И не просто ждала, а добивалась этого права. Как заметил руководитель общественной организации Российский союз молодежи Павел Красноруцкий, бороться за право стать территорией встречи творческого студенчества, регионам приходится всерьез. Оценивается в первую очередь наличие команды, которая будет обеспечивать условия для проведения фестиваля. Площадки, которые могут принять такое количество зрителей и выступающих. Немаловажной является и транспортная доступность.

Немаловажнен еще один штрих. Прикамье нынче отметило уже 60 лет этому студенческому конкурсу. Это значит, что у традиции крепкие корни, и уже не одно поколение пермских студентов прошло через свою Студенческую весну.

Оценивает творческие выступления весьма солидное жюри. Это почти полсотни ведущих деятелей современного искусства: народные артисты, исполнители, телеведущие, режиссеры. Среди них обладательница премии Grammy певица Polina, артист балета, обладатель двух высших театральных наград России "Золотая маска" Владимир Варнава, главный режиссер Театра "Русская песня" Максим Лахно, российская актриса театра и кино Анастасия Панина, ведущая "Первого канала" Дильбар Файзиева, чемпион высшей лиги КВН в составе команды "Сборная Камызякского края по КВНу" Денис Дорохов, главный режиссер Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского, Евгений Шевцов и другие, не менее известные персоны.

Они посмотрели более чем 900 выступлений. По мнению члена жюри, лауреата президентской премии, режиссера-постановщика Татьяны Малаховой, на фестивале каждый выступающий имеет шанс быть увиденным и приглашенным в какой-нибудь серьезный телепроект.

- Самое интересное, что будущие инженеры, химики, строители танцуют, поют, рисуют и вообще демонстрируют свои способности, ничуть не уступая профессионалам, - заметила она.

Особенностью нынешнего года стал максимальный выход фестиваля в онлайн. Посмотреть выступления смогли все желающие. А болельщики и участники смогли проголосовать за наиболее понравившихся конкурсантов. Победителями стало почти 300 человек, которые в июне примут участие в международном финале с участием стран БРИКС и ШОС. На Ставрополе соберется около 2,5 тысячи участников из 23 стран мира.