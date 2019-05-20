Почему катастрофически мелеет самая большая река Европы

Рекордно низкий уровень воды установился на Куйбышевском водохранилище. Федеральное агентство водных ресурсов, ориентируясь на прогнозы Гидрометцентра по поводу возможного сильного паводка из-за снежной зимы, решило подстраховаться и прибегло к более интенсивному сбросу воды. Если средний уровень в последние несколько лет держался на отметке 52-53 метра, то сегодня он составляет 50,2 метра, сообщил руководитель ФГУ "Средволгаводхоз" Фоат Мухаметшин.

То, что состояние Волги близко к критическому, в Татарстане видно невооруженным глазом. В акватории образовались песчаные проплешины, круизный туристический сезон под вопросом, рыбаки жалуются в природоохранную прокуратуру из-за срыва нереста. Пострадал даже открыточный вид на кремль, чем город всегда так гордился. Казанка - левый приток Волги - тоже обмелела, и теперь там можно прогуливаться пешком, а живописной картинки нет и подавно.

Больше всего от обмеления пострадала рыба - погибло 80 процентов икры. Потомство от щуки, сороги, сопыи густеры можно считать пропавшим

В Гидрометслужбе Татарстана успокаивают, что бывало и хуже. В 1973, 1989 и 1996 годах уровень минимальной отметки воды падал ниже 50 метров. Там не согласны, что должны нести за это ответственность, и отмечают на своем сайте, что занимаются прогнозированием уровня воды и сроков вскрытия малых рек.

И что этой весной ожидались максимальные уровни пиков в пределах среднемноголетних значений. Прогнозы оправдались на 98 процентов.

К слову, критическим считается, если вода опустится к 49-метровой отметке, в таком случае уже и навигация будет под вопросом. В Министерстве транспорта РТ предупредили, что, если падение уровня воды в Волге и Каме продолжится, будет введено ограничение на перевозку пассажиров пригородными маршрутами. Уже сейчас речные трамвайчики минуют некоторые остановочные пункты. На днях в соцсеть попало видео, как пассажиры одного из речных судов были вынуждены сходить с трапа прямо в воду, поскольку судно попросту не могло подойти к берегу.

- Понижение уровня воды Волги отрицательно сказалось на круизном туризме, - рассказал глава комитета по туризму РТ Сергей Иванов. - Татарстан несет репутационные риски. Плюс ко всему отдыхающие видят обмелевшую Волгу, и это несомненно портит впечатление.

Но больше всего от обмеления пострадала рыба. По словам председателя федерации рыболовов Татарстана Нияза Ахмедова, в текущем сезоне 80 процентов икры погибло. А новое потомство от щуки, сороги, сопы и густеры уже можно считать пропавшим.

Президент Татарстана Рустам Минниханов еще 29 апреля отправил министру природных ресурсов и экологии РФ Дмитрию Кобылкину письмо с просьбой пересмотреть графики спуска воды с учетом изменения погоды. Понимая, что ситуация не меняется и становится еще более критичной, 3 мая от имени президента в адрес федерального министра была направлена уже правительственная телеграмма с обращением срочно принять меры.

В итоге в Москве 7 мая состоялось экстренное межрегиональное совещание, на котором график был пересмотрен. При этом, по словам официального представителя Казанского Кремля Лилии Галимовой, с теми сроками сброса, которые предлагал Татарстан, далеко не все участники совещания были согласны. По ее словам, с новым графиком вода в Волге до уровня 52 метров должна подняться 15 июня.

К слову, критическая ситуация сложилась не только в Татарстане, но и в других регионах Поволжья. Согласно гидрологическим данным "Приволжского УГМС", к концу прошлой недели (на 17 мая) на Куйбышевском водохранилище в районе Тольятти уровень воды (почти 50 метров) был на 2,5 метра ниже, чем в тех же числах мая прошлого года, а в Самаре (около 28,8 метра) - меньше примерно на 0,3 метра.

В свою очередь близ Ульяновска уровень воды в Куйбышевском водохранилище начал стремительно снижаться 25 апреля и к 9 мая упал почти на два метра - с 51,8 метра до 49,9 метра. В министерстве природы региона это объяснили тем, что для нормального снабжения водой нижней части волжского бассейна на Жигулевской ГЭС пришлось открыть водосливную плотину.

После 9 мая вода стала медленно прибывать. По состоянию на 18 мая ее уровень в окрестностях Ульяновска был чуть выше 50 метров, что все еще далеко от нормы, которая составляет 53 метра.

В период маловодья у ульяновцев появилось новое развлечение - гулять по освободившемуся от воды речному дну в поисках окаменевших моллюсков, обитавших в этих местах миллионы лет назад. А журналисту местного телеканала Сергею Пузикову посчастливилось обнаружить кость бизона, жившего на Волге в Ледниковый период.

Прямая речь

Дмитрий Савостицкий, начальник управления ресурсов вод и регулирования водохозяйственной деятельности Росводресурсов:

- Уровень воды в водохранилищах Волжско-Камского каскада сейчас полностью соответствует проектным значениям. На фоне крайне низкого притока к водохранилищам каскада на Средней и Нижней Волге во втором квартале и с учетом необходимости весеннего обводнения Нижней Волги, Росводресурсами сделано все необходимое для сохранения сбалансированного гарантированного обеспечения населения и отраслей экономики водными ресурсами. Что же касается Куйбышевского водохранилища - основного регулятора каскада, то и в этом случае мы находимся в допустимых диапазонах регулирования. Основная наша задача сейчас к завершению половодья восстановить запасы воды в Куйбышевском водохранилище. Так мы рассчитываем выйти на отметки, близкие к нормальному уровню, до конца июня, как это и требуется нормативными документами.