Самарские ученые придумали как защитить от перегрузок технику на Марсе

Разработка ученых Самарского университета защитит от перегрузок исследовательскую аппаратуру миссии "ЭкзоМарс-2020", созданную в Институте космических исследований РАН. Оборудование сейчас проходит испытания. Об этом сообщила сегодня пресс-служба самарского вуза.

В состав аппаратуры входит оптический прибор фурье-спектрометр ФАСТ, который планируется запустить на посадочной платформе космического аппарата "ЭкзоМарс-2020". Прибор нуждается в вибрационной защите. Для ее обеспечения Институт космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) обратился в Самарский университет. Ученые в лабораториях вуза сделали виброизоляторы из металлорезины. Этот материал обладает полезными свойствами резины и крайне устойчив к агрессивным средам, радиации, высоким и низким температурам, интенсивным динамическим нагрузкам, характерным для космического пространства.

Фурье-спектрометр разработан для исследований атмосферы Красной планеты, а также для мониторинга температуры и аэрозолей, изучения минералогического состава поверхности.

Информация о содержании метана в марсианской атмосфере позволит дать ответ на вопрос о возможности существовании на этой планете живых организмов. В условиях Земли этот газ вырабатывается, в том числе, микробами. Установлено, что концентрация метана в атмосфере Марса периодически изменяется, но причина этих колебаний неизвестна. Фурье-спектрометр ФАСТ, предназначенный для анализа содержания веществ в газовой пробе, поможет разобраться в этом вопросе.