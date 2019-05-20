В мордовскую колонию попытались передать мобильные телефоны в сыре

Два мобильных телефона и сим-карту обнаружили сотрудники УФСИН Мордовии в посылке с продуктами для осужденного: запрещенные предметы были спрятаны в сыре.

Как сообщила в понедельник пресс-служба ведомства, посылка поступила в исправительную колонию №7 и предназначалась гражданину, осужденному к шести с половиной годам лишения свободы. А гость, прибывший на свидание к сидельцу, отбывающему здесь девятилетний срок, надеялся пронести средство связи в кармане брюк.

Еще одну запрещенную находку сотрудники УФСИН по РМ обнаружили в ИК-18 при выдаче заказного письма для осужденного к 17 годам лишения свободы. В переплете блокнота была найдена сим-карта. А в ИК-12 при осмотре внутренней запретной зоны инспекторы нашли два свертка, в которых находились пять мобильных телефонов.