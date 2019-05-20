В новом учебном году в Чебоксарах откроются две школы

В Чебоксарах ведется строительство и реконструкция 3 школ, где смогут учиться почти 3000 детей. Все они будут оснащены современным оборудованием.

Глава администрации города Алексей Ладыков проинспектировал два объекта.

Здесь он провел выездное совещание с участием замглавы администрации по вопросам архитектуры и градостроительства Иваном Кучерявым, начальником управления образования Дмитрием Захаровым и представителями подрядных организаций.

В здании бывшей вечерней школы в Чебоксарах по улице Социалистическая после реконструкции разместят учебный корпус средней общеобразовательной школы № 61.

Дополнительное здание позволит отчасти сократить вторую смену для 5-11 классов. Сюда поступит современное демонстрационное и лабораторное оборудование, появятся условия для профильного обучения старшеклассников химико-биологического, физико-математического, информационно-технологического и других направлений.

На сегодняшний день на объекте завершены все отделочные и сантехнические работы. Подрядчик приступил к покраске фасада, обустройству спортивной площадки, благоустройству территории.

"Темп строительства в целом соблюдается, подрядчик планирует завершить все строительно-монтажные работы к середине июня. Ко Дню города планируем открыть образовательное учреждение", - сказал Алексей Ладыков.

Капитальный ремонт ведется за счет средств республиканского и городского бюджетов.

"Благодаря поддержке главы Республики Чувашии Михаила Игнатьева и соглашению с Минобразования ЧР о финансировании мы смогли начать работы на объекте уже в прошлом году. Из республиканского бюджета выделено 44 миллиона рублей. В 2019 году из муниципального бюджета мы направили 43 миллиона рублей", - отметил глава администрации.

Еще один объект - это современная школа с углубленным изучением естественнонаучных предметов, рассчитанная на 1100 учеников в микрорайоне "Волжский-3".

Она строится с января 2018 года. Цена контракта по итогам торгов - 711 миллионов рублей. Софинансирование объекта осуществляется за счет республиканского и местного бюджетов, в том числе федеральная субсидия - 670 миллионов рублей.

Сейчас здесь ведутся работы по внутренней отделке помещений, монтажу оборудования бассейна, благоустройству территории.

Справка "РГ"

Строительство новых школ ведется по инициативе президента РФ в рамках программы "Содействие созданию в субъектах РФ новых мест в общеобразовательных организациях" на 2016-2025 годов. Кроме этого, Кабинетом министров ЧР принята государственная программа Чувашской Республики "Развитие образования", согласно которой в Чебоксарах до 2035 года будет построено 7 новых школ.