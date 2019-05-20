В Оренбуржье убили бизнесмена, его жену и водителя

В Оренбуржье возбуждено уголовное дело по факту убийства трех человек: местного бизнесмена, его жены и водителя.

Как сообщил в понедельник Следственный комитет по региону, трагедия произошла в поселке Ростоши под Оренбургом. Сегодня утром в жилом доме были обнаружены тела директора коммерческой организации, его супруги и водителя с признаками насильственной смерти.

Уголовное дело возбуждено по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

Ведутся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.