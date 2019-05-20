В Перми экс-депутат получил срок за хищение более 200 млн рублей

Бывший совладелец "Экопромбанка" и депутат регионального парламента Владимир Нелюбин признан Ленинским районным судом города Перми виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Осужденный свою вину не признал.

Как пояснили "РГ" в канцелярии суда, бизнесмен приговорен к шести годам и трем месяцам колонии общего режима. Основанием для приговора стали доводы следствия, в соответствии с которыми Владимир Нелюбин похитил у банка 215 миллионов рублей, а также семь миллионов рублей - у вкладчиков финансовой организации.

Напомним, "Экопромбанк" был признан банкротом в 2014 году. В дальнейшем было возбуждено уголовное дело, фигурантами которого стал осужденный.