В Ульяновске "ИСУЗУ РУС" презентовала шасси с АКПП

Новости

Mercedes представил самый безопасный автомобиль в мире 12:02
Тела жертв жесткой посадки в Шереметьево отправлены в Мурманск 12:00
СК в Воронеже проверит данные об отравлении детей угарным газом 12:00
В Петербурге три человека получили ножевые ранения в семейной ссоре 11:45
Министр обороны Украины подал в отставку 11:40
В последней серии "Игры престолов" нашли два вопиющих ляпа 11:28
В Ростове поисковики нашли припасы немецкого солдата из "Эдельвейса" 11:28
В России стартует серийный выпуск электромобилей 11:20
Москвичей пригласили на 30 бесплатных экскурсий 11:16
Карельский спортсмен стал чемпионом мира по тхэквондо в Манчестере 11:14
На таможне в Ростове задержана 1000 поддельных кубиков Рубика 11:13
В Ульяновске повар-сушист осужден за нападение на прохожего 11:07
Дизайн нового Skoda Superb полностью раскрыт на "живых" фото 10:59
Самарские ученые придумали как защитить от перегрузок технику на Марсе 10:55
В Перми экс-депутат получил срок за хищение более 200 млн рублей 10:49
Под Иркутском пьяный водитель сбил двух инспекторов ДПС 10:34
Глава СБУ Грицак подал в отставку 10:30
Сбербанк изменит правила программы лояльности с 1 июня 10:29
Северный флот получил "Хрустальный компас" за открытия в Арктике 10:28
Ученые рассказали о новом методе обнаружения рака кожи 10:15
Россия созывает СБ ООН из-за принятого на Украине закона о языке 10:07
Видео: На Ямале медведица с медвежатами пришла к вахтовикам 10:04
Физики отказались от метрических эталонов, действовавших 130 лет 10:01
При пожаре на новосибирской парковке сгорели три автомобиля 09:59
Шведская прокуратура направила запрос на заочный арест Ассанжа 09:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минфин разъяснил, как получить из бюджета 450 тысяч рублей на ипотеку
Минфин разъяснил, как получить из бюджета 450 тысяч рублей на ипотеку
29 мая в "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
29 мая в "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 20 по 26 мая
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 20 по 26 мая
20.05.2019 11:31
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Ульяновске "ИСУЗУ РУС" презентовала шасси с АКПП

Текст: Виталий Ахмеров (Ульяновск)
15 мая делегация посольства Японии в России посетила ульяновский завод автоконцерна ISUZU. Гостям презентовали новое грузовое шасси с автоматической коробкой переключения передач. Кроме того, во время посещения стало известно, что в ближайшее время компания "ИСУЗУ РУС" планирует расширить свой модельный ряд и вывести на российский рынок автомобиль с газовым двигателем на шасси ISUZU NPR82/CNG. Процедура сертификации новинки уже пройдена.

В ходе визита чрезвычайный и полномочный посол Японии в России Тоехиса Кодзуки высоко оценил промышленный потенциал Ульяновской области. Он отметил, что одним из главных преимуществ размещения производственных объектов в Ульяновской области является удобное с точки зрения транспортной логистики расположение города, в частности - наличие двух международных аэропортов. Другой фактор привлекательности региона для размещения иностранных инвестиций - поддержка инвесторов со стороны местных властей.

Фото: Ulgov.ru
Международный форум "Японская весна на Волге" стартовал в Ульяновске

- В разрешении возможных проблемных вопросов на производствах, учредителями которых являются японские бизнесмены, всегда помогает региональное правительство и лично губернатор Сергей Морозов. Это важный фактор успешной работы иностранных компаний, - убежден Тоехиса Кодзуки.

АО "ИСУЗУ РУС", на котором побывала делегация, работает в Ульяновске с 2012 года. Завод выпускает коммерческие автомобили по технологии полного цикла на площадке Ульяновского автомобильного завода с применением как импортных, так и отечественных комплектующих. Ульяновский завод автоконцерна "Исузу" выпустил уже более 19 тысяч автомобилей.

Как напомнил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, в прошлом году между министерством промышленности и торговли Российской Федерации, правительством Ульяновской области и ООО "ИСУЗУ СОЛЛЕРС" был заключен специнвестконтракт на десять лет.

- В ходе реализации проекта объем инвестиций составит порядка шести миллиардов рублей. В ближайшее время начнется подготовка помещения, - рассказал Морозов.

Экономика Отрасли Промышленность Экономика Бизнес Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Ульяновская область Японская весна на Волге
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Трамп заявил, что американские компании начали покидать Китай
Шведская прокуратура направила запрос на заочный арест Ассанжа
СМИ сообщили о схеме хищения денег через терминалы Сбербанка
Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины
Австрийский депутат: Санкции против РФ наносят огромный ущерб Европе