В Ульяновске "ИСУЗУ РУС" презентовала шасси с АКПП

В ходе визита чрезвычайный и полномочный посол Японии в России Тоехиса Кодзуки высоко оценил промышленный потенциал Ульяновской области. Он отметил, что одним из главных преимуществ размещения производственных объектов в Ульяновской области является удобное с точки зрения транспортной логистики расположение города, в частности - наличие двух международных аэропортов. Другой фактор привлекательности региона для размещения иностранных инвестиций - поддержка инвесторов со стороны местных властей.
- В разрешении возможных проблемных вопросов на производствах, учредителями которых являются японские бизнесмены, всегда помогает региональное правительство и лично губернатор Сергей Морозов. Это важный фактор успешной работы иностранных компаний, - убежден Тоехиса Кодзуки.
АО "ИСУЗУ РУС", на котором побывала делегация, работает в Ульяновске с 2012 года. Завод выпускает коммерческие автомобили по технологии полного цикла на площадке Ульяновского автомобильного завода с применением как импортных, так и отечественных комплектующих. Ульяновский завод автоконцерна "Исузу" выпустил уже более 19 тысяч автомобилей.
Как напомнил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, в прошлом году между министерством промышленности и торговли Российской Федерации, правительством Ульяновской области и ООО "ИСУЗУ СОЛЛЕРС" был заключен специнвестконтракт на десять лет.
- В ходе реализации проекта объем инвестиций составит порядка шести миллиардов рублей. В ближайшее время начнется подготовка помещения, - рассказал Морозов.