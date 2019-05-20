В Ульяновске "ИСУЗУ РУС" презентовала шасси с АКПП

15 мая делегация посольства Японии в России посетила ульяновский завод автоконцерна ISUZU. Гостям презентовали новое грузовое шасси с автоматической коробкой переключения передач. Кроме того, во время посещения стало известно, что в ближайшее время компания "ИСУЗУ РУС" планирует расширить свой модельный ряд и вывести на российский рынок автомобиль с газовым двигателем на шасси ISUZU NPR82/CNG. Процедура сертификации новинки уже пройдена.

В ходе визита чрезвычайный и полномочный посол Японии в России Тоехиса Кодзуки высоко оценил промышленный потенциал Ульяновской области. Он отметил, что одним из главных преимуществ размещения производственных объектов в Ульяновской области является удобное с точки зрения транспортной логистики расположение города, в частности - наличие двух международных аэропортов. Другой фактор привлекательности региона для размещения иностранных инвестиций - поддержка инвесторов со стороны местных властей.

- В разрешении возможных проблемных вопросов на производствах, учредителями которых являются японские бизнесмены, всегда помогает региональное правительство и лично губернатор Сергей Морозов. Это важный фактор успешной работы иностранных компаний, - убежден Тоехиса Кодзуки.

АО "ИСУЗУ РУС", на котором побывала делегация, работает в Ульяновске с 2012 года. Завод выпускает коммерческие автомобили по технологии полного цикла на площадке Ульяновского автомобильного завода с применением как импортных, так и отечественных комплектующих. Ульяновский завод автоконцерна "Исузу" выпустил уже более 19 тысяч автомобилей.

Как напомнил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, в прошлом году между министерством промышленности и торговли Российской Федерации, правительством Ульяновской области и ООО "ИСУЗУ СОЛЛЕРС" был заключен специнвестконтракт на десять лет.

- В ходе реализации проекта объем инвестиций составит порядка шести миллиардов рублей. В ближайшее время начнется подготовка помещения, - рассказал Морозов.