В Ульяновске повар-сушист осужден за нападение на прохожего

В Ульяновске суд приговорил повара-сушиста одного из местных ресторанов к 2,5 годам колонии за нападение на прохожего. Информацию об этом распространила пресс-служба региональной прокуратуры.

Инцидент произошел в июле прошлого года на улице Нариманова в Ульяновске. В ходе конфликта с прохожим повар ударил его ножом в живот. Жертву пришлось госпитализировать.

Рассмотрев обстоятельства дела, суд признал напавшего виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, и приговорил к 2,5 годам заключения в колонии общего режима.