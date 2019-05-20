Кемеровчанку арестовали за убийство 82-летней преподавательницы вуза

Слушательница курсов подтверждения квалификации обвиняется в убийстве своего преподавателя - 82-летней жительницы Кемерова.

Как выяснили следователи, женщина, работавшая в одном из вузов областного центра, утром 14 мая не вышла на работу. Коллеги, зная о ее пунктуальности, забили тревогу. Двери квартиры преподавателя оказались открытыми, и в одной из комнат было обнаружено ее тело. Осмотр места преступления показал, что из квартиры пропали ювелирные украшения, банковские карты и телефон хозяйки.

Подозреваемую - ранее судимую 31-летнюю кемеровчанку - задержали в течение нескольких часов. Следователю она пояснила, что ранее похитила у пенсионерки крупную сумму денег и просила ее забрать заявление из правоохранительных органов. Но преподаватель отказалась. Конфликт завершился убийством.

- Обвиняемая несколько раз ударила пенсионерку металлической гантелей по голове, и та скончалась на месте от полученных травм, - рассказали "РГ" в пресс-службе СУ СК по региону. - А злоумышленница, обыскав квартиру, похитила ювелирные украшения, банковские карты, сберегательные книжки, семь тысяч рублей наличными и скрылась.

Краденые украшения уже изъяли из ломбарда, а преступницу задержали и заключили под стражу. По оперативной информации, она страдает зависимостью от азартных игр. Так или иначе, но женщине предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу. Расследование уголовного дела, возбужденного по пункту "з" части второй статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное из корыстных побуждений, а равно сопряженное с разбоем), продолжается.