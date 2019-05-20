Кемерово накрыл едкий дым от горящего автосалона

Пожар в автосалоне Huyndai ликвидируют подразделения МЧС в Кемерове.

Огонь полностью охватил кровлю здания на проспекте Октябрьском, 2А около 21.00. Густой и едкий черный дым распространяется вокруг. Жуткую картину можно наблюдать даже на большом расстоянии от места пожара. Там собрались сотни горожан. На близлежащих улицах образовались пробки. Рядом с автосалоном расположена автозаправочная станция. И к удушающему запаху дыма примешивается запах бензина. Жильцы окрестных домов наглухо закрывают окна.

Обстоятельства ЧП уточняются. Пока неизвестно, есть ли в здании люди. Но в сторону автоцентра движутся и машины скорой помощи.

По информации регионального ГУ МЧС, на месте работают двенадцать автоцистерн и две автолестницы. По предварительным данным, площадь возгорания составляет не менее тысячи квадратных метров.