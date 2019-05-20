Новосибирский суд поправил чиновников из отдела опеки

Мария Радзивил решила взять в семью слепую девочку-сироту. "Зачем вам это?!" - пришли в ужас чиновники из отдела опеки и попечительства Новосибирского района. "Вот у меня свои дети есть, и чужих мне на дух не надо! И вы своих рожайте!" - заявила начальница отдела и отправила Марию на психологическое тестирование.

И действительно - психологи государственного центра обнаружили у Марии, у которой двое кровных и двое приемных детей, целых восемь рисков, препятствующих увеличению приемной семьи. Главный из них - "наличие неконструктивной мотивации". Что это значит, из заключения понять невозможно. Документ состоит из полутора страниц, и на первой написано: "Основная мотивация осталась до конца не ясна". А уже на следующей неясная мотивация превращается в неконструктивную. Еще один риск: "формальность желания". В риски записали и трехлетнюю дочку Марии (кризисный возраст!), и 12-летнего мальчика, который находится у нее под опекой (тоже по причине переходного возраста). И то, что еще один приемный сын Марии живет в семье меньше года - не адаптировался еще.

Документ состоит из полутора страниц, и на первой написано: "Основная мотивация осталась до конца не ясна". Еще один риск: "формальность желания"

- Ну, с таким заключением вам даже не стоит документы собирать, - сказали Марии Радзивил в опеке. Между тем Мария сама выросла в семье незрячих, ее родители ведут вполне полноценную жизнь, и она могла бы научить этому сироту. Что такое "формальность желания" и "неконструктивная мотивация", она не понимает. Но понимает, что психолог, который видит ее впервые и не знает ее семью, написал какую-то филькину грамоту. Тем самым легко и непринужденно поставив крест на судьбе ребенка, у которого был шанс распрощаться с детдомом. Кстати, еще один аргумент чиновников: "Да этим детям в детдомах хорошо!"

Мария бороться с чиновниками не стала, а вот другая приемная мама, столкнувшись с теми же чиновниками и с той же проблемой, проявила характер. У Галины Денисовой четверо своих детей и трое приемных, брат и две сестры-близняшки, которые едва не погибли с родной мамой, ВИЧ-инфицированной наркоманкой. Когда она три года назад забирала этих ребятишек, они весили вдвое меньше нормы, почти не говорили и, проголодавшись, не просили есть, а привычно шарили по мусорным ведрам в поисках объедков. Сейчас мальчик учится на пятерки, а девчонки приносят грамоты из детского сада. "Я бы хотела взять еще детей, потому что у меня получается им помочь, - говорит Галина. - Кто-то родился для того, чтобы быть космонавтом, а я - чтобы воспитывать детей". Но психологи из того же государственного центра ее мотивацию тоже сочли "неконструктивной", а саму Галину назвали "импульсивной и раздражительной" (видимо, после того, как она отказалась в пятый раз собирать одну и ту же фигуру из кубиков, сложив их в коробку и заявив: я лучше это время проведу с детьми!).

"Раздражительной" Галине на основании этого заключения отказали в расширении приемной семьи, а она понесла этот отказ в суд. И потребовала признать его незаконным, поскольку тестирование федеральными законами для приемных родителей не предусмотрено. Суд с доводами Галины согласился.

- Приемные родители могут отказаться проходить тестирование, тем более в том центре, который им навязывают. И районная администрация должна вынести решение на основании тех документов, которые предусмотрены федеральным законом, - говорит адвокат Ольга Диулина. - К сожалению, люди не знают об этом и выполняют незаконные требования чиновников.

Суд Новосибирского района решил, что заключение психологов не содержит никаких доказательств того, что Галина Денисова не может быть приемным родителем. Хотя, отстаивая свою точку зрения, чиновники заявляли: ну нам же нужно как-то отсеивать тех, кто берет детей, а потом бросает их как котят. Очевидно, что качество такого "отбора" не выдерживает никакой критики.

Вывод суда: заключение психологов не содержит никаких доказательств того, что Галина Денисова не может быть приемным родителем

Любопытно, что Галина Денисова по собственной инициативе прошла психологическое тестирование в школе усыновителей, и там ей выдали вполне позитивное заключение. Возможно, дело в мотивации тех, кто это обследование организует? Настроены ли они помочь или видят своей главной целью отказ. По словам представителя общественной организации "День аиста" Евгении Соловьевой, их психологи провели 2,5 тысячи тестирований, и отрицательное заключение получили только четыре претендента.

Между тем

Поголовное психологическое тестирование для усыновителей, приемных родителей и опекунов предусмотрено федеральным законопроектом, который может быть принят уже в этом году. Вокруг него уже сломано немало копий. Цель новации - защитить детей от насилия в приемных семьях. Однако, как справедливо замечает один из противников законопроекта адвокат Антон Жаров, преступления нельзя предотвратить психологическим тестированием, иначе мы бы уже избавились от тюрем. А результатом введения тестов (результаты которых всегда сомнительны, психология - совсем не точная наука) будет только то, что дети останутся в детдомах.