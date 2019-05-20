Под Иркутском пьяный водитель сбил двух инспекторов ДПС

Сегодня ночью в Аларском районе Иркутской области 32-летний пьяный лихач пытался уйти от полицейской погони. На требование инспекторов ДПС остановиться он не реагировал, и лишь заехав в тупик, затормозил. Когда сотрудники ГИБДД пытались вытащить его из-за руля, нарушитель вновь нажал на педаль газа, резко сдал назад и протаранил патрульную машину.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, при этом оба инспектора получили травмы - к счастью, не опасные для жизни. Полицейские вынуждены были прицельно применить табельное оружие по автомобилю, поскольку нарушитель не реагировал даже на предупредительные выстрелы. Только когда его "Ниссану" прострелили колеса, он остановился.

Виновником оказался ранее судимый житель Аларского района, у которого даже не было прав на управление автомобилем. В его отношении следственными органами регионального СК возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 Уголовного кодекса РФ (Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Нарушителя заключили под стражу, ему грозит до 10 лет лишения свободы.