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20.05.2019 12:57
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Красноярском мать пробила ребенку череп и скрывала это два месяца

Текст: Дмитрий Лапин

Жительница райцентра Березовка стала фигурантом уголовного дела - ее обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью своему маленькому ребенку.

Как сообщает Главное следственное управление СК РФ по Красноярскому краю, произошло все еще в феврале этого года.  30-летняя жительница Березовки  находилась дома с трехмесячным сыном. Малыш капризничал и плакал, это вывело женщину из себя - она с силой швырнула ребенка на диван. Он ударился головой об деревянную перегородку. На следующий день ребенку стало хуже, однако подозреваемая никаких мер не предпринимала и к врачам не обращалась.

Фото: iStock
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Только в апреле она принесла малыша на плановый медосмотр, в ходе которого педиатр обратил внимание на последствия травмы. Ребенку был поставлен диагноз "перелом теменной кости с ушибом головного мозга". Вскоре ему сделали операцию.

Сейчас состояние малыша удовлетворительное, для оценки вреда, причиненного его здоровью, назначена судебно-медицинская экспертиза. Нерадивая мать на допросе полностью признала свою вину. Она подозревается в  совершении преступления, предусмотренного  пунктом "б" ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Кроме того, в органы опеки отправлено представление о лишении ее родительских прав.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край
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