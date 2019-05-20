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20.05.2019 09:59
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

При пожаре на новосибирской парковке сгорели три автомобиля

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

Три машины серьезно повреждены огнем при пожаре на подземной двухуровневой парковке в Ленинском районе Новосибирска. Как рассказали в областном ГУ МЧС, еще 88 машин, как и сам паркинг, закоптило дымом.

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Возгорание на улице Широкой произошло вчера ночью, на месте пожара работали 26 спасателей и семь единиц техники. Воду для тушения огня пришлось подавать от проложенной магистральной линии на расстоянии около 80 метров от места пожара.

Спасателей очевидцы вызвали около полуночи, но справиться с огнем им удалось лишь спустя почти три часа. Плотный дым, выходивший на поверхность, затруднял работу спасателей. Причины возникновения огня сейчас выясняют специалисты.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск
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