При пожаре на новосибирской парковке сгорели три автомобиля

Три машины серьезно повреждены огнем при пожаре на подземной двухуровневой парковке в Ленинском районе Новосибирска. Как рассказали в областном ГУ МЧС, еще 88 машин, как и сам паркинг, закоптило дымом.

Возгорание на улице Широкой произошло вчера ночью, на месте пожара работали 26 спасателей и семь единиц техники. Воду для тушения огня пришлось подавать от проложенной магистральной линии на расстоянии около 80 метров от места пожара.

Спасателей очевидцы вызвали около полуночи, но справиться с огнем им удалось лишь спустя почти три часа. Плотный дым, выходивший на поверхность, затруднял работу спасателей. Причины возникновения огня сейчас выясняют специалисты.