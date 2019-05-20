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20.05.2019 14:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Томске загорелась пилорама на площади две тысячи квадратных метров

Текст: Наталья Граф (Томск)

В Томске почти три часа не могут потушить пожар на пилораме площадью две тысячи квадратных метров.

При пожаре на новосибирской парковке сгорели три автомобиля

Тушение пожара осложняют резкие порывы ветра. Для ликвидации крупного возгорания в Ленинский район Томска отправлен пожарный поезд. С огнем борются 63 человека и 24 единицы техники.

- Сообщение о загорании пилорамы в поселке ЛПК города Томска поступило в дежурную часть в 15:25 по местному времени, - сообщил "РГ" представитель ГУ МЧС России по Томской области Евгений Пинчуков. - Горят штабеля пиломатериалов на площади две тысячи квадратных метров. Пострадавших нет.

Причины возгорания пока неизвестны.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томск
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