В Томске загорелась пилорама на площади две тысячи квадратных метров

В Томске почти три часа не могут потушить пожар на пилораме площадью две тысячи квадратных метров.

Тушение пожара осложняют резкие порывы ветра. Для ликвидации крупного возгорания в Ленинский район Томска отправлен пожарный поезд. С огнем борются 63 человека и 24 единицы техники.

- Сообщение о загорании пилорамы в поселке ЛПК города Томска поступило в дежурную часть в 15:25 по местному времени, - сообщил "РГ" представитель ГУ МЧС России по Томской области Евгений Пинчуков. - Горят штабеля пиломатериалов на площади две тысячи квадратных метров. Пострадавших нет.

Причины возгорания пока неизвестны.