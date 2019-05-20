В школах больше не будет холодных туалетов

Россия должна войти в десятку стран с лучшим образованием. Но ситуация по регионам очень разная. Есть лидеры, где в школах все супер, где планшеты и интерактивные доски. И есть несколько тысяч школ, в основном сельских, где до сих пор нет химических лабораторий, классы топят печками-буржуйками, а дети даже в сильный мороз вынуждены бегать в туалет на улицу.

Эта проблема неоднократно поднималась на страницах "РГ". И вот, наконец-то, хорошая новость: в нынешнем году вопрос холодных туалетов должен быть окончательно закрыт. Двум регионам - Республике Дагестан и Забайкальскому краю, где такая проблема еще остается, правительство выделит средства из резервного фонда на оборудование теплых туалетов в школах. Проект соответствующего постановления опубликован министерством просвещения.

Ожидаемое количество зданий школ, которые будут оборудованы теплыми туалетами: в Забайкальском крае - 165; в Республике Дагестан - 65. На это из резервного фонда планируется направить в Забайкальский край - 264 млн рублей, в Республику Дагестан - более 23 млн рублей.

- Мы хотим использовать все возможности, чтобы дети могли получить качественную образовательную базу и в столичной, и в небольшой сельской школе, - сказала ранее на "Деловом завтраке" в "РГ" министр Ольга Васильева. - Без материальной базы, без теплых туалетов сложно говорить о развитии. Тем более о качественно новом этапе в системе образования. Что касается третьей смены, то ее полная ликвидация к 2021 году - одна из важнейших целей в национальном проекте "Образование". Это 10 федеральных проектов, подчиненных единой задаче. В рамках нацпроекта в течение шести лет будет выделено более 750 миллиардов рублей. В основном это федеральные средства, значительную часть которых министерство направит в регионы в форме субсидий. На что пойдут деньги? На создание новых мест в сельских школах, на межрегиональные центры компетенций и повышения профмастерства учителей, на детские технопарки и мобильные технопарки "Кванториум", на IT-кубы, на вовлечение детей в естественно-научное и техническое творчество, на их раннюю профориентацию.