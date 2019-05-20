В школах больше не будет холодных туалетов

Новости

В Петровском пассаже пройдет неделя Сардской кухни 22:24
Первое в мире видео Земли в формате 4K снял созданный в России спутник 22:22
Зеленский призвал США ужесточить санкции против России 22:16
Патриарх Кирилл пожелал Зеленскому не повторять ошибок предшественника 21:43
Американские моряки оказались замешаны в очередном сексуальном скандале 21:35
Под зданием Госдумы обнаружили пустоты 21:07
Максим Матвеев сыграет главную роль в новом сериале о Шерлоке Холмсе 20:58
Зеленский поблагодарил заграничных гостей за "борьбу с российской агрессией" 20:44
Школьники и предпенсионеры посоревнуются в профессиональном мастерстве 20:30
Иран в четыре раза увеличил производство низкообогащенного урана 20:28
Пожар в автосалоне Кемерова ликвидировали 20:25
Росалкогольрегулирование хочет ввести в РФ минимальные цены на пиво 20:09
Ростуризм пожаловался на туроператоров, продающих путевки в Египет 20:03
Российский ребенок умер от отравления в одном из отелей Хургады 19:57
Онкобольные смогут получать протонную терапию за счет ОМС 19:56
В московском метро задержали мужчину, гулявшего по рельсам 19:32
В Уфе на экс-прокурора завели еще одно дело о взятке 19:08
В Петербурге стартовал Арктический диктант 18:58
Обновленный Skoda Superb: первое фото салона и возвращение Scout 18:54
На Урале депутату ограничили свободу за избиение школьника 18:50
Вышел трейлер фильма Сарика Андреасяна "Робо" про дроида-Безрукова 18:50
На замминистра АПК Кубани завели дело по подозрению во взятке 18:48
Опубликована налоговая декларация нового президента Украины 18:39
Премьер-министр Украины объявил об отставке правительства страны 18:29
СМИ: Скарлетт Йоханссон выходит замуж за комика Жоста 18:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минфин разъяснил, как получить из бюджета 450 тысяч рублей на ипотеку
Минфин разъяснил, как получить из бюджета 450 тысяч рублей на ипотеку
29 мая в "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
29 мая в "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 20 по 26 мая
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 20 по 26 мая
20.05.2019 21:13
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Теплый прием

В школах больше не будет холодных туалетов
Текст: Анна Владимирова
Российская газета - Федеральный выпуск № 107(7865)
Россия должна войти в десятку стран с лучшим образованием. Но ситуация по регионам очень разная. Есть лидеры, где в школах все супер, где планшеты и интерактивные доски. И есть несколько тысяч школ, в основном сельских, где до сих пор нет химических лабораторий, классы топят печками-буржуйками, а дети даже в сильный мороз вынуждены бегать в туалет на улицу.

Эта проблема неоднократно поднималась на страницах "РГ". И вот, наконец-то, хорошая новость: в нынешнем году вопрос холодных туалетов должен быть окончательно закрыт. Двум регионам - Республике Дагестан и Забайкальскому краю, где такая проблема еще остается, правительство выделит средства из резервного фонда на оборудование теплых туалетов в школах. Проект соответствующего постановления опубликован министерством просвещения.

Фото: Елена Яковлева
Интернет, горячая вода, теплый туалет вернут жизнь в деревенский дом

Ожидаемое количество зданий школ, которые будут оборудованы теплыми туалетами: в Забайкальском крае - 165; в Республике Дагестан - 65. На это из резервного фонда планируется направить в Забайкальский край - 264 млн рублей, в Республику Дагестан - более 23 млн рублей.

- Мы хотим использовать все возможности, чтобы дети могли получить качественную образовательную базу и в столичной, и в небольшой сельской школе, - сказала ранее на "Деловом завтраке" в "РГ" министр Ольга Васильева. - Без материальной базы, без теплых туалетов сложно говорить о развитии. Тем более о качественно новом этапе в системе образования. Что касается третьей смены, то ее полная ликвидация к 2021 году - одна из важнейших целей в национальном проекте "Образование". Это 10 федеральных проектов, подчиненных единой задаче. В рамках нацпроекта в течение шести лет будет выделено более 750 миллиардов рублей. В основном это федеральные средства, значительную часть которых министерство направит в регионы в форме субсидий. На что пойдут деньги? На создание новых мест в сельских школах, на межрегиональные центры компетенций и повышения профмастерства учителей, на детские технопарки и мобильные технопарки "Кванториум", на IT-кубы, на вовлечение детей в естественно-научное и техническое творчество, на их раннюю профориентацию.

Власть Работа власти Регионы Правительство Минпросвещения Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан ДФО Забайкальский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Президент помиловал троих россиян и снял судимость с украинца
Премьер-министр Украины объявил об отставке правительства страны
ФАС готова поддержать запрет на продажу крепкого алкоголя лицам до 21 года
Мосгорсуд оставил в СИЗО украинских моряков
В Кремле ответили на слова Зеленского о Крыме и Донбассе