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Рубрика: В мире
Проект: В регионах

Цены как в Риме

Билеты на матчи футбольного чемпионата Европы в Санкт-Петербурге будут стоить от 50 евро
Текст: Василиса Гончарова
Российская газета - Столичный выпуск № 106(7864)
Накануне в УЕФА сообщили, что уже 12 июня начинается прием заявок на билеты чемпионата Европы по футболу 2020 года.

По информации пресс-службы УЕФА, для болельщиков будет выделено два с половиной миллиона билетов. Заявки на первые полтора миллиона будут принимать ровно месяц - с 12 июня по 12 июля 2019 года.

Самые дешевые билеты на матчи Евро-2020 будут стоить 30 евро. Самые дорогие - 945 евро

Напомним, что предстоящий Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах по всей Европе: Амстердаме, Баку, Бильбао, Будапеште, Бухаресте, Глазго, Дублине, Копенгагене, Лондоне, Мюнхене, Риме и нашем Санкт-Петербурге. Вместимость 11 из 12 стадионов турнира превышает 50 тысяч. Матчи турнира смогут посетить около трех миллионов человек.

Фото: РИА Новости.
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Первая партия билетов поступит в продажу единовременно по всему миру на специальном сайте - EURO2020.com. Если спрос на определенные матчи и категории превысит предложение, корректные заявки примут участие в лотерее.

Что касается цен, то билеты на ЕВРО-2020 доступны в трех категориях:

Кластер "A": Амстердам, Бильбао, Глазго, Дублин, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Санкт-Петербург.

Групповой этап и 1/8 финала

Категория 3 (места за воротами): Ъ50.

Категория 2 (преимущественно угловые трибуны): Ъ125.

Категория 1 (центральные трибуны): Ъ185.

1/4 финала и матч открытия (Мюнхен, Рим, Санкт-Петербург)

Категория 3: Ъ75.

Категория 2: Ъ145.

Категория 1: Ъ225.

В кластер "B" попали Баку, Будапешт и Бухарест. Как отметили в УЕФА, стадионы были поделены на ценовые кластеры после исследования покупательной способности и средних доходов в странах ЕВРО-2020. Результаты показали, что покупательная способность в Азербайджане, Венгрии и Румынии оказалась ниже, чем в девяти остальных странах чемпионата.

Групповой этап, 1/8 финала и 1/4 финала в Баку:

Категория 3: Ъ30.

Категория 2: Ъ75.

Категория 1: Ъ125.

1/2 финала и финал в Лондоне:

1/2 финала

Fans First: Ъ85.

Категория 3: Ъ195.

Категория 2: Ъ345.

Категория 1: Ъ595.

Финал

Fans First: Ъ95.

Категория 3: Ъ295.

Категория 2: Ъ595.

Категория 1: Ъ945.

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