По информации пресс-службы УЕФА, для болельщиков будет выделено два с половиной миллиона билетов. Заявки на первые полтора миллиона будут принимать ровно месяц - с 12 июня по 12 июля 2019 года.
Напомним, что предстоящий Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах по всей Европе: Амстердаме, Баку, Бильбао, Будапеште, Бухаресте, Глазго, Дублине, Копенгагене, Лондоне, Мюнхене, Риме и нашем Санкт-Петербурге. Вместимость 11 из 12 стадионов турнира превышает 50 тысяч. Матчи турнира смогут посетить около трех миллионов человек.
Первая партия билетов поступит в продажу единовременно по всему миру на специальном сайте - EURO2020.com. Если спрос на определенные матчи и категории превысит предложение, корректные заявки примут участие в лотерее.
Что касается цен, то билеты на ЕВРО-2020 доступны в трех категориях:
Кластер "A": Амстердам, Бильбао, Глазго, Дублин, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Санкт-Петербург.
Групповой этап и 1/8 финала
Категория 3 (места за воротами): Ъ50.
Категория 2 (преимущественно угловые трибуны): Ъ125.
Категория 1 (центральные трибуны): Ъ185.
1/4 финала и матч открытия (Мюнхен, Рим, Санкт-Петербург)
Категория 3: Ъ75.
Категория 2: Ъ145.
Категория 1: Ъ225.
В кластер "B" попали Баку, Будапешт и Бухарест. Как отметили в УЕФА, стадионы были поделены на ценовые кластеры после исследования покупательной способности и средних доходов в странах ЕВРО-2020. Результаты показали, что покупательная способность в Азербайджане, Венгрии и Румынии оказалась ниже, чем в девяти остальных странах чемпионата.
Групповой этап, 1/8 финала и 1/4 финала в Баку:
Категория 3: Ъ30.
Категория 2: Ъ75.
Категория 1: Ъ125.
1/2 финала и финал в Лондоне:
1/2 финала
Fans First: Ъ85.
Категория 3: Ъ195.
Категория 2: Ъ345.
Категория 1: Ъ595.
Финал
Fans First: Ъ95.
Категория 3: Ъ295.
Категория 2: Ъ595.
Категория 1: Ъ945.