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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Льготы навырост

Определены меры поддержки для проектов в Арктической зоне
Текст: Елена Березина
Российская газета - Федеральный выпуск № 107(7865)

В Арктике частично будут внедрены те же механизмы поддержки инвестпроектов, что и на Дальнем Востоке. Минвостокразвия разместило законопроект о господдержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне РФ (АЗРФ) для общественного обсуждения.

Так, работой с резидентами займется "Корпорация развития Дальнего Востока" (КРДВ). Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, "решение позволит сэкономить средства федерального бюджета и использовать положительный опыт КРДВ по управлению территориями опережающего социально-экономического развития на Дальнем Востоке и свободным портом Владивосток". Она, в частности, будет принимать заявки и заключать соглашения об осуществлении инвестиционной деятельности, вести реестр резидентов и обеспечивать деятельность госкомиссии по управлению АЗРФ.

Фото: iStock
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Резидентами могут стать юридические лица (за некоторыми исключениями) и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Арктической зоне. Для получения статуса резидента они должны подать в КРДВ пакет документов, в том числе бизнес-план, содержащий описание предлагаемого инвестпроекта, и заключить с КРДВ соглашение. Одним из критериев отбора резидентов является минимальный объем капвложений - не менее 500 тысяч рублей в течение первых трех лет. Ранее анонсировалась цифра в пять миллионов рублей. Низкий порог отсечения для предоставления преференций по объему инвестиций в проекты позволит предоставить господдержку не только большим, но и средним и малым проектам.

Система преференций для инвестпроектов в Арктике должна заработать с 2020 года, ранее сообщал вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев: "Когда мы говорим о развитии Арктической зоны РФ, мы понимаем, что погодные, климатические условия, отсутствие инфраструктуры создают существенные препятствия для развития этой территории. Для того чтобы туда приходили новые инвесторы, создавались новые предприятия, проекты давали новые поступления в бюджеты и возможность строить больницы, школы, детсады, привести в порядок дороги, решить множество проблем, которые стоят перед арктическими регионами, необходимо создать систему преференций, выровнять условия инвестирования по сравнению с другими частями РФ".

Инфографика "РГ": Леонид Кулешов/ Елена Березина
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