Карельский спортсмен стал чемпионом мира по тхэквондо в Манчестере

Спортсмен из Петрозаводска Владислав Ларин стал чемпионом мира по тхэквондо, который проходит в Манчестере. Он впервые в своей карьере завоевал золотую медаль на мировом первенстве, сообщает пресс-служба администрации Петрозаводского городского округа.

В финальном поединке двух спортсменов в весовой категории до 87 килограммов Ларин встретился с представителем Бразилии Икаро Мигелем Суаресом. Выиграл бой со счетом 19:9.

Это первая золотая медаль в общей копилке команды Российской Федерации на чемпионате мира в Великобритании, который проводится один раз в два года. РФ завоевала уже четыре награды.

Владислав Ларин - чемпион Европы, бронзовый призер чемпионата мира и серебряный - Европейских игр. Спортсмену в октябре 2019-го будет 24 года.