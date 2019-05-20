Новости

Первое в мире видео Земли в формате 4K снял созданный в России спутник 22:22
Зеленский призвал США ужесточить санкции против России 22:16
Патриарх Кирилл пожелал Зеленскому не повторять ошибок предшественника 21:43
Американские моряки оказались замешаны в очередном сексуальном скандале 21:35
Под зданием Госдумы обнаружили пустоты 21:07
Максим Матвеев сыграет главную роль в новом сериале о Шерлоке Холмсе 20:58
Зеленский поблагодарил заграничных гостей за "борьбу с российской агрессией" 20:44
Школьники и предпенсионеры посоревнуются в профессиональном мастерстве 20:30
Иран в четыре раза увеличил производство низкообогащенного урана 20:28
Пожар в автосалоне Кемерова ликвидировали 20:25
Росалкогольрегулирование хочет ввести в РФ минимальные цены на пиво 20:09
Ростуризм пожаловался на туроператоров, продающих путевки в Египет 20:03
Российский ребенок умер от отравления в одном из отелей Хургады 19:57
Онкобольные смогут получать протонную терапию за счет ОМС 19:56
В московском метро задержали мужчину, гулявшего по рельсам 19:32
В Уфе на экс-прокурора завели еще одно дело о взятке 19:08
В Петербурге стартовал Арктический диктант 18:58
Обновленный Skoda Superb: первое фото салона и возвращение Scout 18:54
На Урале депутату ограничили свободу за избиение школьника 18:50
Вышел трейлер фильма Сарика Андреасяна "Робо" про дроида-Безрукова 18:50
На замминистра АПК Кубани завели дело по подозрению во взятке 18:48
Опубликована налоговая декларация нового президента Украины 18:39
Премьер-министр Украины объявил об отставке правительства страны 18:29
СМИ: Скарлетт Йоханссон выходит замуж за комика Жоста 18:25
Ольга Васильева рассказала, как избежать ЧП в школах 18:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минфин разъяснил, как получить из бюджета 450 тысяч рублей на ипотеку
Минфин разъяснил, как получить из бюджета 450 тысяч рублей на ипотеку
29 мая в "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
29 мая в "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 20 по 26 мая
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 20 по 26 мая
20.05.2019 21:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Удар ниже пояса

Жителя Калининградской области осудили за публикацию откровенных фотографий бывшей жены
Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининградская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 107(7865)
Необычный приговор вынес суд в Калининградской области местному жителю, который выложил в интернет откровенные фото бывшей жены. Экс-супруга признали виновным в уголовном преступлении и приговорили к 150 часам обязательных работ.
Экс-супруга приговорили к 150 часам обязательных работ

История произошла в Черняховске. Муж с женой развелись, продолжив конфликтовать и после развода. В какой-то момент мужчина извлек из старых архивов откровенные снимки бывшей супруги и разместил их на сайте знакомств. Более того, он начал переписываться от имени девушки с "поклонниками". Потерпевшая обратилась в правоохранительные органы. Согласие на публикацию снимков она не давала. Поэтому следователи возбудили уголовное дело по статье 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни). Вину бывший супруг признал в полном объеме. "Сейчас женщина имеет право требовать в суде компенсацию морального вреда, - отмечает калининградский адвокат Антон Самоха. - Решение наверняка будет принято в ее пользу. Другое дело, что сумма компенсации, скорее всего, будет невелика".

Фото: facebook.com/amurleo
В Приморье тигры научились программировать фотоловушки

Пару лет назад Антон Самоха защищал воспитательницу детского сада, которую ославил отвергнутый поклонник. Он опубликовал ее интимное видео, оскорблял в интернете и в СМИ. Видео просмотрели миллионы, девушка потеряла работу. А сумма компенсации морального вреда составила всего 50 тысяч рублей. "Жительнице Черняховска, скорее всего, присудят не более десяти-двадцати тысяч рублей, ведь ее ситуация не получила большой огласки, - продолжает адвокат. - К сожалению, наши суды не рассматривают компенсацию морального вреда как способ дополнительного наказания. Хотя такую практику "наказания рублем" потерпевшего, следует развивать".

Обезопасить себя можно, отказавшись от откровенных фотосессий. Если же вы увидели ваши интимные фото в интернете - сразу же идите в СК РФ. Именно там занимаются уголовными преступлениями по статье 137 УК РФ. "Советую отказаться от интимных съемок еще и потому, что публикация таких фото в сети может грозить уголовным преследованием самой модели. Речь идет о статье 242 "незаконное изготовление и оборот порнографических материалов или предметов". Бывший спутник жизни может вас подставить. Вам, к примеру, придется доказывать, что фото или видео предназначались для себя, что это не вы выложили их в интернет", - подводит итог Антон Самоха.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Президент помиловал троих россиян и снял судимость с украинца
Премьер-министр Украины объявил об отставке правительства страны
ФАС готова поддержать запрет на продажу крепкого алкоголя лицам до 21 года
Мосгорсуд оставил в СИЗО украинских моряков
В Кремле ответили на слова Зеленского о Крыме и Донбассе