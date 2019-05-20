Необычный приговор вынес суд в Калининградской области местному жителю, который выложил в интернет откровенные фото бывшей жены. Экс-супруга признали виновным в уголовном преступлении и приговорили к 150 часам обязательных работ.

Экс-супруга приговорили к 150 часам обязательных работ

История произошла в Черняховске. Муж с женой развелись, продолжив конфликтовать и после развода. В какой-то момент мужчина извлек из старых архивов откровенные снимки бывшей супруги и разместил их на сайте знакомств. Более того, он начал переписываться от имени девушки с "поклонниками". Потерпевшая обратилась в правоохранительные органы. Согласие на публикацию снимков она не давала. Поэтому следователи возбудили уголовное дело по статье 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни). Вину бывший супруг признал в полном объеме. "Сейчас женщина имеет право требовать в суде компенсацию морального вреда, - отмечает калининградский адвокат Антон Самоха. - Решение наверняка будет принято в ее пользу. Другое дело, что сумма компенсации, скорее всего, будет невелика".

Пару лет назад Антон Самоха защищал воспитательницу детского сада, которую ославил отвергнутый поклонник. Он опубликовал ее интимное видео, оскорблял в интернете и в СМИ. Видео просмотрели миллионы, девушка потеряла работу. А сумма компенсации морального вреда составила всего 50 тысяч рублей. "Жительнице Черняховска, скорее всего, присудят не более десяти-двадцати тысяч рублей, ведь ее ситуация не получила большой огласки, - продолжает адвокат. - К сожалению, наши суды не рассматривают компенсацию морального вреда как способ дополнительного наказания. Хотя такую практику "наказания рублем" потерпевшего, следует развивать".

Обезопасить себя можно, отказавшись от откровенных фотосессий. Если же вы увидели ваши интимные фото в интернете - сразу же идите в СК РФ. Именно там занимаются уголовными преступлениями по статье 137 УК РФ. "Советую отказаться от интимных съемок еще и потому, что публикация таких фото в сети может грозить уголовным преследованием самой модели. Речь идет о статье 242 "незаконное изготовление и оборот порнографических материалов или предметов". Бывший спутник жизни может вас подставить. Вам, к примеру, придется доказывать, что фото или видео предназначались для себя, что это не вы выложили их в интернет", - подводит итог Антон Самоха.