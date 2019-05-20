Новости

Mercedes представил самый безопасный автомобиль в мире 12:02
Тела жертв жесткой посадки в Шереметьево отправлены в Мурманск 12:00
СК в Воронеже проверит данные об отравлении детей угарным газом 12:00
В Петербурге три человека получили ножевые ранения в семейной ссоре 11:45
Министр обороны Украины подал в отставку 11:40
В последней серии "Игры престолов" нашли два вопиющих ляпа 11:28
В Ростове поисковики нашли припасы немецкого солдата из "Эдельвейса" 11:28
В России стартует серийный выпуск электромобилей 11:20
Москвичей пригласили на 30 бесплатных экскурсий 11:16
Карельский спортсмен стал чемпионом мира по тхэквондо в Манчестере 11:14
На таможне в Ростове задержана 1000 поддельных кубиков Рубика 11:13
В Ульяновске повар-сушист осужден за нападение на прохожего 11:07
Дизайн нового Skoda Superb полностью раскрыт на "живых" фото 10:59
Самарские ученые придумали как защитить от перегрузок технику на Марсе 10:55
В Перми экс-депутат получил срок за хищение более 200 млн рублей 10:49
Под Иркутском пьяный водитель сбил двух инспекторов ДПС 10:34
Глава СБУ Грицак подал в отставку 10:30
Сбербанк изменит правила программы лояльности с 1 июня 10:29
Северный флот получил "Хрустальный компас" за открытия в Арктике 10:28
Ученые рассказали о новом методе обнаружения рака кожи 10:15
Россия созывает СБ ООН из-за принятого на Украине закона о языке 10:07
Видео: На Ямале медведица с медвежатами пришла к вахтовикам 10:04
Физики отказались от метрических эталонов, действовавших 130 лет 10:01
При пожаре на новосибирской парковке сгорели три автомобиля 09:59
Шведская прокуратура направила запрос на заочный арест Ассанжа 09:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минфин разъяснил, как получить из бюджета 450 тысяч рублей на ипотеку
Минфин разъяснил, как получить из бюджета 450 тысяч рублей на ипотеку
29 мая в "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
29 мая в "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 20 по 26 мая
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 20 по 26 мая
20.05.2019 10:28
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Северный флот получил "Хрустальный компас" за открытия в Арктике

Текст: Светлана Цыганкова (Мурманская область)
Фото: Пресс-служба Северного флота Фото: Пресс-служба Северного флота
Фото: Пресс-служба Северного флота

Авторский коллектив объединенного стратегического командования Северного флота получил национальную премию "Хрустальный компас" в номинации "Путешествия и экспедиции". Это первая такая награда в истории СФ.

Северный флот совершит экспедицию на архипелаг Новая Земля

Как сообщил начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга, на конкурс представили два уникальных историко-географических проекта, которые военнослужащие реализовали в прошлом году.

Это комплексная экспедиция на архипелаг Новая Земля и географические открытия, сделанные гидрографической службой Северного флота в ходе комплексных океанографических исследований в Арктике.

В ходе комплексной экспедиции был проведен ряд исторических экспериментов по реконструкции маршрутов первопроходцев архипелага Новая Земля. За три этапа экспедиции Северный и Южный острова арктического архипелага североморцы дважды пересекали - от моря до моря. Участвовали в экспедиции 48 человек, а также экипажи одного корабля и четырех судов.

Во время исследовательских походов в Арктику военнослужащие совершили 34 географических открытия, обнаружили и описали один пролив, 12 островов, 14 мысов, шесть бухт и подтвердили исчезновение одного острова.

Справка "РГ"

"Хрустальный компас" - первая премия в области национальной географии, экологии, сохранения и популяризации природного и историко-культурного наследия России. В ней 11 номинаций. За время ее существования был выдвинут 2087 проект из 36 стран и 85 регионов России.

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Трамп заявил, что американские компании начали покидать Китай
Шведская прокуратура направила запрос на заочный арест Ассанжа
СМИ сообщили о схеме хищения денег через терминалы Сбербанка
Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины
Австрийский депутат: Санкции против РФ наносят огромный ущерб Европе