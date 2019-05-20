СПбГАСУ провел международную конференцию по управлению проектами

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет впервые в своей истории организовал Международную конференцию «Управление проектами: идеи, ценности, решения». Сфере проектного управления в вузе уделяют пристальное внимание, поэтому уровень конференции получился весьма высоким. Более двухсот делегатов со всей страны, а также из Швейцарии, Саудовской Аравии, Эстонии, Беларуси, Казахстана, Того в течение трех дней обсуждали самые актуальные вопросы проектного управления и делились кейсами.

- В настоящее время методология управления проектами хорошо известна и широко распространена во всех аспектах человеческой деятельности. Принципы и подходы управления проектами применяются в тех случаях, когда особый упор нужно сделать на достижение поставленных целей в жестких рамках сроков, бюджета, с установленным качеством и при обязательном удовлетворении потребностей и ожиданий инвесторов и заказчиков. В наши дни методологию проектного управления применяют на практике как строители, так и ИТ-специалисты, представители органов государственной власти, - подчеркнул ректор СПбГАСУ Евгений Рыбнов.

В СПбГАСУ дисциплины, связанные с управлением проектами, начали внедряться с 1998 года. Тогда это было совсем новое для страны направление, преподаватели университета прошли дополнительное обучение за рубежом, сдали экзамены и получили сертификаты специалистов по управлению проектами IPMA, одной из самых авторитетных ассоциаций в данной сфере.

Сейчас студенты СПбГАСУ изучают теорию и практику проектного управления, а также осваивают соответствующее программное обеспечение в области календарного планирования, 4D-моделирования, проектного анализа, оценки экономической эффективности проектов, управления рисками.

Фото: Пресс-служба СПбГАСУ

На конференции обсуждались не только строительные проекты. Многие участники конференции и даже многие докладчики не имели к строительству никакого отношения.

В области управления проектами специфика деятельности предприятия далеко не всегда играет определяющую роль. Иногда на первое место выходит именно организационная работа.

Проектный подход - это модный термин. Но, как констатировал на конференции основатель клуба проектного управления PMCLUB Дмитрий Ильенков, несмотря на то что 93 процента компаний декларируют использование проектного подхода, в 70 процентах случаев он не используется. По словам эксперта, причина кроется в том, что проектный подход внедряется в отдельных департаментах, а не в организации в целом.

Фото: Пресс-служба СПбГАСУ

Сергей Бовтеев, доцент кафедры организации строительства СПбГАСУ, говорит, что все дело в подходах, а их два - проектный и процессный. Яркий пример процессного подхода - это деятельность абстрактного кирпичного завода, который каждый день производит определенную партию продукции. Проектный подход же подразумевает реализацию какого-либо начинания. Здесь яркий пример - строительство дома, проект начинается с предпроектной документации и заканчивается передачей ключей жильцам. Но при этом даже на предприятиях, где изо дня в день ведется одна и та же работа, проектный подход зачастую необходим, например, при внедрении нового оборудования или программного обеспечения.

И здесь начинаются сложности, ведь проект - это всегда индивидуальная история. У проектного управления есть методики, бизнес-сообщество в принципе готово делиться кейсами по реализации тех или иных начинаний, но, по словам председателя Правления Национальной организации управления проектами "Совнет" Алексея Половникова, проектный подход подразумевает некий уровень неопределенности. Принять это обстоятельство способны не все компании.

Еще один вызов - многие проекты не доходят до стадии даже своего документального оформления. Эту проблему обозначил руководитель проектного офиса Клуба лидеров по продвижению инициатив бизнеса в Петербурге и Ленинградской области Владимир Курка. По словам эксперта, руководители компаний вынуждены вычленять реалистичные инициативы и прожекты, которые не имеют никаких шансов на воплощение.

Тем не менее проектная деятельность уже перестает быть экзотикой и превращается в рутину, констатировала Ирина Снегова, генеральный директор кондитерского объединения "Любимый край".

Ирина отмечает, что в проектном управлении трансформируется сам подход, сейчас он становится более человекоориентированным, и вопросы управления плавно перетекают в сферу HR. Для предприятий это тоже ново, ведь проекты четко обозначены по времени, и реалии таковы, что нанимать сотрудников под реализацию конкретной инициативы на срок год-два компании пока не готовы.

Всего за три дня конференции прозвучало более сорока докладов. Выступления вызывали жаркие дискуссии как на заседаниях, так и в кулуарах, что неудивительно, ведь сфера проектного управления касается в той или иной степени каждого предприятия. Планируется, что конференция по управлению проектами станет регулярной, таким образом, у специалистов, работающих в этой сфере появится достойная площадка для обмена опытом.