В Финляндии установят памятник "лыжникам в валенках"

В Финляндии в местечке Палоахо рядом с городом Кухмо будет установлен памятник бойцам и командирам 9 отдельного лыжного батальона Красной армии, почти полностью оставшегося лежать в финских снегах в феврале 1940 года. Церемонию открытия памятника планируется провести 24 мая.

Пропавший батальон - так называют его в Поморье. Подразделение было сформировано в Архангельске в 1939 году из жителей региона. Большинство из них добровольцы, всего - 601 лыжник. Отбирали только лучших - "политически грамотных, образованных и умеющих ходить на лыжах". Подготовка заняла чуть больше месяца - сразу после пересечения границы "необстрелянный" рабоче-крестьянский батальон был брошен на выручку частям 54-й стрелковой дивизии, окруженным в районе Кухмо. И в первые же дни попал в засаду. Домой из шестисот "лыжников в валенках" вернулись единицы… Они так и остались новобранцами - навсегда, не провоевав и недели.

- Идея создания памятника зародилась после того, как архангельские поисковики во время экспедиций на территории Финляндии смогли найти и поднять останки погибших, - рассказал корреспонденту "РГ" губернатор Архангельской области Игорь Орлов. - Мы получили поддержку в министерстве иностранных дел России. К реализации проекта лично подключился председатель попечительского совета Российского военно-исторического общества Сергей Иванов. Всемерная поддержка была оказана посольством России в Финляндии.

Памятник создан на средства Российского военно-исторического общества. Части трехметровой стелы разделены сквозным разломом: по форме он напоминает линию фронта между СССР и Финляндией. Это не первый монумент советским бойцам, погибшим, как писал Твардовский, "на той войне незнаменитой". А вот 9 лыжному батальону памятников в стране Суоми еще не устанавливали…

- Сегодня есть государства, в которых позволяются нечеловеческие противоестественные поступки - разрушать памятники. Поэтому особенно ценно то, что Россия и Финляндия вместе отдают дань памяти солдатам, служившим Родине, и тем самым создают символы, объединяющие людей в наших странах, - сказал губернатор - Происходит перестройка сознания - уход от идеологии в деле возвращения памяти. Мы испытываем потребность восстановить те события, восстановить справедливость: бойцы 9 батальона выполнили свой гражданский долг, пожертвовали жизнью ради спасения своих товарищей, своих сослуживцев. Сохранить память о них в Финляндии - это правильно, это по-человечески.



Необходимо отметить, что во время нескольких экспедиций на территории Финляндии архангельские поисковики подняли 169 солдат, 146 "вернулись" в Архангельск - они захоронены на Ильинском воинском мемориале. Но 23 бойца будут преданы земле здесь, в Палоахо. Дело в том, что в блиндаже этого укрепрайона останки бойцов были впервые найдены более сорока лет назад: тогда владелец земли Хеймо Кеттунен собрал "косточки русские" в верхних слоях почвы над блиндажом, а затем похоронил.

Поисковикам из России он разрешил "поднять" нижние слои с условием: найденные там останки должны покоиться рядом. С решением финской стороны согласились архангельские поисковики, представители РВИО, а также родственники солдат: делить между двумя странами неопознанные останки, которые могут принадлежать одному и тому же человеку, неэтично.

Между тем в Финляндии остались лежать еще несколько сотен архангельских лыжников, которых по-прежнему ждут дома - дети, внуки, правнуки. Поисковые экспедиции планируется продолжить, а найденных солдат вывозить в Россию для перезахоронения на Ильинском мемориале в Архангельске.

Этот проект проводится при поддержке "Российской газеты" и журнала "Родина". Накануне Дня Победы представители регионального отделения РВИО совместно с архангельским филиалом "Российской газеты" и поисковиками организовали на захоронении 9 батальона в Архангельске субботник - убрали прошлогоднюю листву, посадили цветы.

Тем временем глава архангельского отделения Российского военно-исторического общества Сергей Ковалев, председатель регионального совета РВИО Алексей Буглак, командир сводного поискового отряда Архангельской области Светлана Мальчихина, родственники солдат выступают с инициативой поставить второй памятник 9 батальону на территории воинского мемориала Ильинского кладбища. Дело в том, что расположение захоронения солдат, принимавших участие в советско-финской войне, позволяет установить обелиск уже до завершения всех работ по вывозу и перезахоронению останков бойцов.

- Необходимо продолжить проект и завершить весь комплекс работ по сохранению памяти 9 батальона. А каким будет памятник в Архангельске - предлагаю предварительно обсудить всем вместе, - сказал Игорь Орлов.