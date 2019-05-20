В Коми из шахты после остановки вентилятора вывели 86 человек

В Коми из шахты "Воргашорская" эвакуированы 86 человек. На объекте из-за скачка напряжения остановился главный вентилятор проветривания, сообщили "РГ" в региональном управлении МЧС.

Для эвакуации шахтеров на место прибыли 11 спасателей, было задействовано четыре единицы техники. Сотрудников вывели быстро, никто не пострадал.

На данный момент неполадка устранена, вентилятор запущен.

Справка "РГ"

Шахта "Воргашорская" расположена вблизи Воркуты и относится к Печорскому угольному бассейну. Добыча угля ведется здесь с 1975 года.