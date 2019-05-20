В нацпарке "Терский берег" Мурманской области разрешат рыбалку

В национальном парке "Терский берег", который создается сегодня в Мурманской области для сохранения семужьей реки Варзуги и окрестных территорий, разрешат любительскую рыбалку. Об этом корреспонденту "РГ" сообщил Олег Суткайтис, директор Баренц-отделения Всемирного фонда дикой природы (WWF), который выступает основным исполнителем работ по созданию нацпарка.

- Парк будет разделен на определенные зоны, - отметил Олег Суткайтис. - Некоторые из них станут заповедными, без возможности посещения. В других зонах будет разрешен экологический туризм и рыбалка, там появятся оборудованные места для стоянок и экологические маршруты. Устойчивое развитие рекреационного туризма, не наносящего вред окружающей среде - это одна из главных целей создания любого нацпарка.

Инициатива создания нацпарка "Терский берег" связана с необходимостью охраны от браконьеров реки Варзуги, которая считалась в прошлом богатейшей семужьей рекой Европы. Но неконтролируемые потоки туристов, приезжающих на Варзугу для сплава и рыбной ловли, привели к тому, что количество дикого лосося в реке сильно сократилось.

- Главное зло для Варзуги - это браконьеры, - подчеркнул вице-губернатор Мурманской области Евгений Никора. - При создании нацпарка мы рассчитываем на то, что число туристов не сократится, а возрастет. Но туристические группы, посещающие нацпарк, должны быть организованными и иметь сопровождение.

Организованные виды отдыха и жизнь людей никак не изменится. Но должна повыситься экологическая культура и отношение к родной земле.

Предлагаемые границы парка и схема его зонирования должны быть готовы в сентябре. К концу 2019 года предложения по нацпарку будут представлены в министерство природных ресурсов и экологии России.