В Петербурге три человека получили ножевые ранения в семейной ссоре

В Петербурге полиция выясняет обстоятельства семейного конфликта, который закончился поножовщиной. В больницы были доставлены трое участников ссоры, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД.

Конфликт произошел в пять утра в частном доме на улице Южной поселка Понтонный, это Колпинский район Петербурга.

По предварительным данным, жительница дома поссорилась со своим гражданским мужем и ударила его ножом. Мужчина отобрал нож и ударил им свою супругу. На этом он не успокоился и нанес ножевые удары также своему пасынку.

В итоге подросток доставлен в больницу с колото-резаными ранами груди, его состояние здоровья врачи оценивают как удовлетворительное. Супруги госпитализированы с телесными повреждениями средней тяжести.

По факту случившегося полицейские возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".