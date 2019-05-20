В СПбГАСУ прошла международная конференция по BIM-моделированию

Более двухсот специалистов со всего мира приняли участие во II Международной научно-практической конференции "BIM-моделирование в задачах строительства и архитектуры", которая была организована Санкт-Петербургским государственным архитектурно-строительным университетом. Это ведущий вуз страны по подготовке кадров в области информационного моделирования в строительстве.

- Переход к цифровой экономике предполагает переход к информационному моделированию зданий и сооружений, или, как принято называть их во всем мире, к BIM-технологиям. Технология BIM неуклонно входит в нашу жизнь. Это принципиально иной подход к проектированию, возведению, оснащению, обеспечению эксплуатации и ремонту здания, к управлению жизненным циклом объекта, включая его экономическую составляющую. Для реализации внедрения BIM требуются высококвалифицированные специалисты, владеющие соответствующим программным обеспечением. СПбГАСУ в числе вузов, осуществляющих подготовку таких специалистов.

Внедрение BIМ-технологий позволяет сократить издержки на строительство и эксплуатацию зданий и сооружений, а также сократить время проектирования, - отметил ректор СПбГАСУ Евгений Рыбнов на открытии конференции.

В течение трех дней участники конференции обсуждали новейшее программное обеспечение, проекты, которые создаются с применением BIM-технологий, и законодательное регулирование отрасли. Вопросов для обсуждения оказалось много, ведь сами BIM-технологии начали применяться в проектировании относительно недавно, но уже сейчас специалисты с уверенностью говорят: за этим направлением будущее.

Фото:Пресс-служба СПбГАСУ

- Когда я говорю о BIM, меня интересуют три аспекта. Первый - как построить правильную модель. Второй - как передать модель тем, кто будет ее строить и заниматься ею дальше. Третий - как эта модель будет использоваться, - признался старший преподаватель Сайменского университета прикладных наук Тимо Тапани Лехтовиита.

Мария Калашникова, специалист по образовательным программам разработчика ПО Graphisoft, говорит, что BIM - это закономерный этап в развитии проектирования. Новые технологии позволяют просчитать все нюансы при строительстве и даже эксплуатации зданий, что дает возможность создавать уникальные объекты.

Алексей Семенов, заведующий кафедрой информационных технологий СПбГАСУ, говорит, что одно из главных преимуществ BIM - это открытость системы. Сейчас, как отмечает эксперт, проектировщики не просто ушли от чертежей и стали выполнять проекты в специализированных программах, а еще и перешли на работу с облачными технологиями: теперь весь процесс происходит в едином информационном пространстве. Современное ПО позволяет каждому участнику видеть объект только в зоне своей ответственности. Например, архитектор, ответственный за внешний вид фасадов, не получит данных о проложенных коммуникациях.

При строительстве любого объекта на всех этапах неизбежно возникают корректировки, и если они вносятся вручную, то нередко часть данных теряется. Кроме того, при проектировании специалисты зачастую не могут точно сказать, в какую сумму обойдется предложенное ими решение. BIM решает все эти вопросы. Архитекторы, конструкторы, специалисты по инженерным сетям и сметчики в реальном времени могут увидеть все изменения. Также проекты синхронизируются с календарным графиком, что позволяет не только поставить реальные сроки выполнения проекта, но и предотвратить нарушение технологий в строительстве, например, если работа башенных кранов накладывается по времени на прокладку подземных коммуникаций. Таким образом, BIM-моделирование позволяет сделать саму систему строительства максимально прозрачной.

Фото:Пресс-служба СПбГАСУ

Использование BIM-технологий требует от специалистов очень высокой квалификации. В ряде вузов уже готовят специалистов, которые могут работать в таких системах. На конференции красной нитью звучал тезис: отрасль еще в самом начале пути и уже через несколько лет появится необходимость в BIM-менеджерах, координаторах, программистах.

Внедрение BIM-технологий - это один из шагов в цифровизации. К 2030 году российские компании должны перейти на управление жизненным циклом объектов капитального строительства. И использоваться при этом будут как раз BIM-технологии. Официальный старт первого этапа внедрения информационного моделирования намечен на июль 2019 года.

Сейчас использование BIM-технологий не является обязательным, и компании внедряют именно те элементы, которые считают для себя наиболее важными. Конференция в СПбГАСУ позволила специалистам, что называется, "сверить часы".

Специалисты отмечают, что использование BIM-моделирования в конечном счете способно значительно изменить облик городов, ведь такие технологии позволяют создавать уникальные здания и сооружения, реализовывать самые смелые замыслы архитекторов. Немаловажным является и то обстоятельство, что благодаря автоматизации проектирования и повышению прозрачности сводится к минимуму вероятность строительных ошибок. Также в перспективе BIM-технологии способны снизить себестоимость строительства и сделать жилье доступнее.