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20.05.2019 17:46
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани стихия разрушила два автомобильных моста

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

В станице Баговской Мостовского района Кубани паводок разрушил два автомобильных моста: одна переправа соединяла станицу с хутором Кизинка, другая - с поселками Бугунжа и Узловой.

В Адыгее град повредил крыши домов

По сообщению ГУ МЧС по Краснодарскому краю, обильные осадки в понедельник, 20 мая, вызвали подъем воды в дренажных и ливневых каналах. В результате в станице Баговской и поселке Псебай было подтоплено свыше 150 дворов, в один дом зашла вода и к 13.00 уже сошла с территорий.

"В течение суток 20 мая местами в Краснодарском крае ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, градом и шквалистым усилением ветра до 20 м/с. На малых притоках реки Кубань, Черноморского побережья (от Анапы до Магри) и реках Республики Адыгея ожидаются резкие подъемы воды до неблагоприятных отметок. Жителям и гостям края рекомендуется соблюдать элементарные правила безопасности", - рассказали в пресс-службе ведомства. 

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