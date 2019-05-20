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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд Севастополя обязал оборудовать новый парк и пляж для инвалидов

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)

Ленинский районный суд Севастополя обязал правительство города переделать недавно открытый парк имении Анны Ахматовой и пляж "Солнечный" для удобства маломобильных граждан.

Парк был реконструирован за 135 миллионов рублей по федеральной целевой программе развития Крыма и Севастополя и открыт в феврале 2018 года. Но при строительстве подрядчик и чиновники напрочь забыли о создании условий для инвалидов, хотя изначально в проекте они были предусмотрены. Общественники обнаружили в парке более 40 примеров "недоступной среды". Поскольку реакции от властей не было, инвалид первой группы Виктория Мищенко обратилась в суд.

Фото: Владимир Пасякин/ РГ
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Как рассказали в пресс-службе Ленинского районного суда, истец заявила о нарушении законодательства о защите прав инвалидов в новом парке, по которому она не может самостоятельного передвигаться на кресле-коляске. Она потребовала у правительства Севастополя, департамента капстроительства и ГБУ "Дирекция капитального строительства" обеспечить беспрепятственный доступ на территорию пляжа и парка, а также просила взыскать с ответчиков моральный вред в размере 10 тысяч рублей, поскольку испытывала стресс и нервозность из-за ограничения своих прав.

- Суд назначил строительно-техническую экспертизу, которая подтвердила, что выполненные работы на территории парка и в прибрежной зоне пляжа не соответствуют проектно-сметной документации в части доступности среды для инвалидов, - отметили в пресс-службе.

По словам руководителя общественной организации "Наш Севастополь" Ольги Дроновой, которая помогала инвалиду в судебной тяжбе, экспертиза подтвердила 10 серьезных нарушений в новом парке. Отсутствует стационарный туалет для колясочников, нет автомобильной парковки для инвалидов, не хватает пандусов и поручней на лестницах, не уложена тактильная плитка и специальное тротуарное покрытие, на опасных участках в районе пляжа не устроено возвышение и ограждение.

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В результате суд обязал дирекцию капстроительства обеспечить доступ Виктории Мищенко в парк Ахматовой и прибрежную зону пляжа "Солнечный" на кресле-коляске и оборудовать территорию специальными приспособлениями для инвалидов в соответствии с экспертным заключением.

Дирекция также должна компенсировать женщине моральный вред в размере 3000 рублей.

- Потребовался целый год, чтобы доказать очевидное - что объект ФЦП, сданный в эксплуатацию, не обеспечен необходимой инфраструктурой для удобства и безопасного посещения инвалидами, - говорит Ольга Дронова.

Однако решение суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано.

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