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20.05.2019 15:13
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Адыгее град повредил крыши домов

Текст: Ольга Максимова (Республика Адыгея)

В Майкопском районе Республики Адыгея град повредил крыши нескольких десятков домов, а также 150 приусадебных участков.

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Как сообщили в республиканском комитете по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, в настоящее время специальная комиссия устанавливает размер ущерба, нанесенного стихией.

Как выяснилось, град выпал еще в воскресенье. По данным экстренных служб региона, размер градин составлял 25-30 миллиметров в диаметре. В результате оказались повреждены кровли из шифера и посадки овощей.

Тем временем в кубанской станице Баговской из-за ливней подтопило 121 придомовую территорию, плюс вода зашла в один дом. В настоящее время уровень воды спал.

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