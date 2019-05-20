В Адыгее град повредил крыши домов

В Майкопском районе Республики Адыгея град повредил крыши нескольких десятков домов, а также 150 приусадебных участков.

Как сообщили в республиканском комитете по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, в настоящее время специальная комиссия устанавливает размер ущерба, нанесенного стихией.

Как выяснилось, град выпал еще в воскресенье. По данным экстренных служб региона, размер градин составлял 25-30 миллиметров в диаметре. В результате оказались повреждены кровли из шифера и посадки овощей.

Тем временем в кубанской станице Баговской из-за ливней подтопило 121 придомовую территорию, плюс вода зашла в один дом. В настоящее время уровень воды спал.