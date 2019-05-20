В Госдуме поддержали желание Зеленского прекратить огонь на Донбассе

Стремление украинского лидера к миру на Донбассе - не признак слабости, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в ответ на слова нового президента Украины Владимира Зеленского, который назвал своей первой целью прекращение вооруженный конфликт на востоке страны.

- Переговоры о мире - не слабость, как кажется некоторым официальным лицам в Киеве, - цитирует РТ Бальбека. - Это показатель сильной воли и мудрости. Главное, чтобы "сильные" решения Зеленского не подразумевали эскалации конфликта на Донбассе.

Депутат выразил надежду, что новый президент Украины будет придерживаться Минских договоренностей.

- Если слова Зеленского подразумевают готовность к выполнению Минских соглашений и прекращение огня, значит, он сильный политик, - считает Бальбек.