В Крыму напомнили Зеленскому о принадлежности полуострова

Жители Крыма никогда не считали себя украинцами, заявил глава Общественной палаты РК Григорий Иоффе в ответ на слова нового президента Украины Владимира Зеленского о том, что он намерен вернуть контроль над Крымом и Донбассом.

- Образованный юрист Зеленский должен понимать, что ни земля Донбасса, ни земля Крыма исконной территорией Украины не является, а стала таковой в результате деятельности советских органов власти, - заявил Иоффе РИА Новости.

Общественник предположил, что Зеленский, возможно, плохо знаком с историей вопроса, и напомнил, что крымчане никогда не считали себя украинцами.

- Новый президент Украины произносит политические лозунги, которые не подкреплены никакими конкретными планами и действиями, - уверен глава ОП Крыма. - Напрашивается вывод, что это политическая трескотня малосведущего в крымских проблемах человека.