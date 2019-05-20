В Ростове поисковики нашли припасы немецкого солдата из "Эдельвейса"

В Ростовской области поисковики обнаружили масленку, в которой немецкий солдат из дивизии "Эдельвейс" хранил часть припасов. Об этом сообщается в Instagram патриотического объединения "Миус Фронт".

"То, что мы обнаружили, открыв контейнер, заставило нас удивиться! Таких находок мы еще не делали", - отметили участники экспедиции.

Со дна окопа они подняли оранжевый контейнер, в котором завоеватель спрятал пачку сигарет, какие-то клочки немецкой газеты и семечки. По всей видимости, боец вражеской армии погиб или был ранен.

Поисковики даже провели эксперимент и опробовали сигареты 1942 года, отметив их хорошее качество и сохранность. Впрочем, некоторые пользователи в комментариях высказали предположение, что видео постановочное. Якобы не могли табачные изделия не отсыреть за столько времени.

Справка "РГ"



Первая горнострелковая дивизия вермахта была укомплектована уроженцами альпийских районов Германии и Австрии. Название "Эдельвейс" она получила в честь цветка на своей эмблеме. Соединение участвовало в боевых операциях в Польше, Франции, Бельгии, Нидерландах, Люксембурге, Югославии, Хорватии и Словакии. После нападения Германии на СССР относилась к группе армий Юг. В частности, "Эдельвейс" воевал на "Миус-фронте" - немецком оборонительном рубеже вдоль реки Миус у побережья Азовского моря.