Волгоградская семья выиграла в лотерею пять миллионов рублей

Супруги Владимир и Надежда Морозовы из Волгоградской области выиграли в лотерею 4,9 миллиона рублей, сообщает пресс-служба "Столото".

О своей удаче Морозовы узнали, когда проверили итоги розыгрыша в интернете.

- Мы несколько раз смотрели результат тиража, числа совпали. Но до конца не верили в такое везение, - сказал Владимир Морозов.

На другой день муж с женой отправились в точку продаж лотерейных билетов, чтобы убедиться в победе.

Кстати, участие в лотереях - семейное хобби для них. Владимир всегда анализирует архивы тиражей, а Надежда отмечает любимые числа.

На оформление выигрыша супруги приехали с внуком Филиппом. Полученные деньги победители планируют отложить на его будущее.

Владимир - бывший военный, четверть века отдавший ракетным войскам. А Надежда работает врачом. Свободное время чета любит проводить на природе, особенно на море.