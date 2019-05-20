Более 1300 человек посетили Свердловское ОТВ в Ночь музеев

В Екатеринбурге Ночь музеев прошла в тринадцатый раз, и шестой год в ней участвует Телекомпания ОТВ. Телезрители в этот день лично пообщались с любимыми ведущими и примерили их роль в студии прямого эфира. Впервые "Областное телевидение" пригласило своих подписчиков "ВКонтакте": для интернет - аудитории выделили дополнительное время и составили особую программу.

Общая программа Ночи музеев в Екатеринбурге стартовала в 19:00, а на ОТВ уже к 15:20 подъехала первая группа посетителей - более 50-ти телефанатов из Новоуральска. Уже в 16:00 им на смену пришло столько же подписчиков ОТВ во "ВКонтакте".

В роли экскурсоводов работали телеведущие и журналисты Ирина Щекатурова, Михаил Якунин, Ксения Телешова, Любовь Букреева, Юлия Курочкина, Александр Тарасов, Рузанна Шахназарян, Дарья Трофимова и многие другие.

Гостям показали музей ОТВ: пленочные магнитофоны и камеры, режиссерские пульты, которыми ОТВ давно не пользуется - с 2012 года "Областное телевидение" перешло на современный формат работы, и кассеты и предназначенная для них техника ушли в прошлое. Рядом на стендах - награды телекомпании на профессиональных конкурсах.

Гигантской фотозоной стали студии прямых эфиров ОТВ, здесь можно было сделать фото и выложить в соцсети с хештегом #obltv.

Гостям "Ночи музеев" дарили бутылочки фирменной воды ОТВ, воздушные шары, детям - мороженое. А вот за магнитики и ручки надо было побороться во время викторин. Затем посетители поднимались на второй этаж телеканала, откуда открывается вид на все студии.

Каждый год в приеме гостей участвует генеральный директор "Областного телевидения" Антон Стуликов.

- Я очень рад такому интересу к ОТВ и уверен, что успех Ночи музеев - отражение общего успеха телекомпании, всей нашей команды, - сказал руководитель ОТВ.

На "Областном телевидении" подвели итоги: Ночь музеев-2019 стала праздником для 1302 гостей, всего телеканал провел 32 экскурсии.

Пресс-релиз предоставлен Свердловским областным телевидением