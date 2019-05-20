Более 1300 человек посетили Свердловское ОТВ в Ночь музеев

Общая программа Ночи музеев в Екатеринбурге стартовала в 19:00, а на ОТВ уже к 15:20 подъехала первая группа посетителей - более 50-ти телефанатов из Новоуральска. Уже в 16:00 им на смену пришло столько же подписчиков ОТВ во "ВКонтакте".
В роли экскурсоводов работали телеведущие и журналисты Ирина Щекатурова, Михаил Якунин, Ксения Телешова, Любовь Букреева, Юлия Курочкина, Александр Тарасов, Рузанна Шахназарян, Дарья Трофимова и многие другие.
Гостям показали музей ОТВ: пленочные магнитофоны и камеры, режиссерские пульты, которыми ОТВ давно не пользуется - с 2012 года "Областное телевидение" перешло на современный формат работы, и кассеты и предназначенная для них техника ушли в прошлое. Рядом на стендах - награды телекомпании на профессиональных конкурсах.
Гигантской фотозоной стали студии прямых эфиров ОТВ, здесь можно было сделать фото и выложить в соцсети с хештегом #obltv.
Гостям "Ночи музеев" дарили бутылочки фирменной воды ОТВ, воздушные шары, детям - мороженое. А вот за магнитики и ручки надо было побороться во время викторин. Затем посетители поднимались на второй этаж телеканала, откуда открывается вид на все студии.
Каждый год в приеме гостей участвует генеральный директор "Областного телевидения" Антон Стуликов.
- Я очень рад такому интересу к ОТВ и уверен, что успех Ночи музеев - отражение общего успеха телекомпании, всей нашей команды, - сказал руководитель ОТВ.
На "Областном телевидении" подвели итоги: Ночь музеев-2019 стала праздником для 1302 гостей, всего телеканал провел 32 экскурсии.
Пресс-релиз предоставлен Свердловским областным телевидением