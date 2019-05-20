Югра снова взяла "бронзу" по развитию экономики и социальной сферы

Новости

Попавшая в ДТП певица МакSим вышла из больницы 16:39
В Италии туристам выплатят компенсацию за испорченный из-за дождя отдых 16:38
В Германии сломался очередной правительственный лайнер 16:32
В ФАС поддержали продажу крепкого алкоголя с 21 года 16:30
В Госдуме поддержали желание Зеленского прекратить огонь на Донбассе 16:24
В России вырастет минимальный размер оплаты труда 16:20
У футболиста второго российского дивизиона нашли допинг 16:18
Стартовали совместные учения военных Узбекистана и Беларуси 16:10
В Бразилии будут сохранять анонимность судей до вынесения приговора 16:05
В Тегеране ответили на угрозы Трампа об "официальном конце" Ирана 16:04
Всё о первом российском серийном электромобиле ZETTA 16:02
Живших 120 тысяч лет назад людей признали "гениями экологии" 15:58
Суд Севастополя обязал оборудовать новый парк и пляж для инвалидов 15:43
В Астрахани осудили охранника детсада за торговлю значками со свастикой 15:40
Как избежать финансовых ошибок - детям объяснили на Семейном фестивале 15:36
В Англии найдена чрезвычайно редкая монета узурпатора Лелиана 15:35
В Волгограде в гараже обнаружили осетрину на 10 миллионов рублей 15:30
Сотни журналистов аккредитованы на II Европейские игры 15:20
СК: Найденные в Приамурье останки принадлежали жертвам репрессий 15:15
В Адыгее град повредил крыши домов 15:13
В Крыму напомнили Зеленскому о принадлежности полуострова 15:13
В Иркутске осудили военнослужащего, устроившего взрыв в части 15:01
Volkswagen подтвердил планы по выпуску нового кроссовера в России 15:01
ЦБ прогнозирует инфляцию в этом году чуть выше 4 процентов 14:54
В центре Петербурга такси сбило на светофоре женщину с детьми 14:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минфин разъяснил, как получить из бюджета 450 тысяч рублей на ипотеку
Минфин разъяснил, как получить из бюджета 450 тысяч рублей на ипотеку
29 мая в "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
29 мая в "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 20 по 26 мая
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 20 по 26 мая
20.05.2019 15:10
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Югра снова взяла "бронзу" по развитию экономики и социальной сферы

Текст: Елена Панова
Югра стабильно входит в число регионов-лидеров России по развитию экономики и социальной сферы.
Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры Правительство автономного округа одобрило итоги реализации Стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года. Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры
Правительство автономного округа одобрило итоги реализации Стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года. Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры

Так, по итогам прошлого года регион занял третье место по социально-экономическому положению. По качеству жизни Югра стала первой в Уральском федеральном округе и восьмой в России.

Эти данные были озвучены в ходе очередного заседания правительства округа. На нем были рассмотрены итоги реализации Стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года и итоги развития за 2018 год.

Глава Югры Наталья Комарова отметила, что планом по реализации Стратегии предусмотрено 20 комплексных мероприятий, которые сгруппированы в соответствии с тремя ключевыми направлениями развития региона: "умная" экономика, конкурентоспособный человеческий капитал и "здоровая" экология.

Фото: iStock
Общественникам Югры рассказали, как расходуется бюджет региона

- Реализация Стратегии идет четко по плану, все, что задумано вплоть до 2018 года, выполнено, - подчеркнула глава региона.

Добавим, Югра входит в тройку лидеров в России по объему инвестиций в основной капитал и по объему инвестиций на душу населения с номиналом в 555,7 тысячи рублей. Инвестиции на душу населения в Югре в 4,6 раза превышают среднероссийский показатель.

- В 2018 году обеспечено финансирование всех социальных обязательств. Меры социальной поддержки оказаны 590 тысячам югорчан, - констатировала Наталья Комарова.

По словам Сергея Дмитриева, члена комиссии Общественной палаты Югры по экономическому развитию, поддержке предпринимательства и социальной ответственности бизнеса, по итогам 2018 года наблюдается тренд на устойчивое развитие округа.

Вот лишь несколько подтверждающих фактов. Предприятия региона произвели около семи процентов от общего объема произведенной промышленной продукции в России. Вклад Югры в общую федеральную казну составил 26 процентов. Предприятия электроэнергетики остаются лидерами на территории страны. Нефтеперерабатывающие производства переработали около шести миллионов тонн нефти и произведено около двух миллионов тонн нефтепродуктов, что говорит о высоком спросе производительности мощностей региона.

- Все показатели говорят о том, что мы движемся в правильном направлении, - отметил Сергей Дмитриев. - Профицит бюджета округа за 2018 год прямое доказательство умелого хозяйственного подхода к реализации поставленных задач в формировании стабильного социально-экономического развития Югры.

Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры
Наталья Комарова представила в Китае инвестиционный потенциал Югры

Действительно, по итогам 2018 года бюджет региона исполнен с профицитом 36,7 млрд рублей. Резервный фонд Югры - 5 млрд рублей - не использовался.

- По итогам прошлого года проведен анализ уровня достижения 190 целевых показателей, отмечен высокий уровень их достижения. Средняя степень достижения - 111,6 процента, - отметила Наталья Комарова.

На реализацию государственных программ в Югре в 2018 году направлено 230,5 млрд рублей. И что важно, две трети из этих средств пошли на социальный сектор: образование, здравоохранение, культуру, спорт, социальную поддержку граждан.

- Отмечу, что с 2019 года внедряется новый подход к исполнению госпрограмм с акцентом на достижение национальных целей с обязательной общественной оценкой, а также с учетом предложений югорчан, - подчеркнула глава Югры.

- В этом году мы уже реализуем 12 национальных проектов, важно, чтобы по итогам года мы ни в коем случае не потеряли тот темп, который набрали, а самое главное - выполнили все обязательства перед людьми, - резюмировал директор департамента экономического развития Югры - заместитель губернатора Николай Милькис.

Власть Работа власти Регионы Экономика Отрасли Промышленность Экономика Казна Бюджеты регионов Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО Югра. Энергия Севера
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле ответили на слова Зеленского о Крыме и Донбассе
В ФАС поддержали продажу крепкого алкоголя с 21 года
В Госдуме поддержали желание Зеленского прекратить огонь на Донбассе
Сбербанк ответил на сообщения о новых способах мошенничества
Шведская прокуратура направила запрос на заочный арест Ассанжа