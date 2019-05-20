Югра снова взяла "бронзу" по развитию экономики и социальной сферы

Югра стабильно входит в число регионов-лидеров России по развитию экономики и социальной сферы.

Правительство автономного округа одобрило итоги реализации Стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года. Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры

Так, по итогам прошлого года регион занял третье место по социально-экономическому положению. По качеству жизни Югра стала первой в Уральском федеральном округе и восьмой в России.

Эти данные были озвучены в ходе очередного заседания правительства округа. На нем были рассмотрены итоги реализации Стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года и итоги развития за 2018 год.

Глава Югры Наталья Комарова отметила, что планом по реализации Стратегии предусмотрено 20 комплексных мероприятий, которые сгруппированы в соответствии с тремя ключевыми направлениями развития региона: "умная" экономика, конкурентоспособный человеческий капитал и "здоровая" экология.

- Реализация Стратегии идет четко по плану, все, что задумано вплоть до 2018 года, выполнено, - подчеркнула глава региона.

Добавим, Югра входит в тройку лидеров в России по объему инвестиций в основной капитал и по объему инвестиций на душу населения с номиналом в 555,7 тысячи рублей. Инвестиции на душу населения в Югре в 4,6 раза превышают среднероссийский показатель.

- В 2018 году обеспечено финансирование всех социальных обязательств. Меры социальной поддержки оказаны 590 тысячам югорчан, - констатировала Наталья Комарова.

По словам Сергея Дмитриева, члена комиссии Общественной палаты Югры по экономическому развитию, поддержке предпринимательства и социальной ответственности бизнеса, по итогам 2018 года наблюдается тренд на устойчивое развитие округа.

Вот лишь несколько подтверждающих фактов. Предприятия региона произвели около семи процентов от общего объема произведенной промышленной продукции в России. Вклад Югры в общую федеральную казну составил 26 процентов. Предприятия электроэнергетики остаются лидерами на территории страны. Нефтеперерабатывающие производства переработали около шести миллионов тонн нефти и произведено около двух миллионов тонн нефтепродуктов, что говорит о высоком спросе производительности мощностей региона.

- Все показатели говорят о том, что мы движемся в правильном направлении, - отметил Сергей Дмитриев. - Профицит бюджета округа за 2018 год прямое доказательство умелого хозяйственного подхода к реализации поставленных задач в формировании стабильного социально-экономического развития Югры.

Действительно, по итогам 2018 года бюджет региона исполнен с профицитом 36,7 млрд рублей. Резервный фонд Югры - 5 млрд рублей - не использовался.

- По итогам прошлого года проведен анализ уровня достижения 190 целевых показателей, отмечен высокий уровень их достижения. Средняя степень достижения - 111,6 процента, - отметила Наталья Комарова.

На реализацию государственных программ в Югре в 2018 году направлено 230,5 млрд рублей. И что важно, две трети из этих средств пошли на социальный сектор: образование, здравоохранение, культуру, спорт, социальную поддержку граждан.

- Отмечу, что с 2019 года внедряется новый подход к исполнению госпрограмм с акцентом на достижение национальных целей с обязательной общественной оценкой, а также с учетом предложений югорчан, - подчеркнула глава Югры.

- В этом году мы уже реализуем 12 национальных проектов, важно, чтобы по итогам года мы ни в коем случае не потеряли тот темп, который набрали, а самое главное - выполнили все обязательства перед людьми, - резюмировал директор департамента экономического развития Югры - заместитель губернатора Николай Милькис.